Нардепам уривається терпець: заявили про жорстку вимогу

Кречмаровская Наталия
Через масштабний корупційний скандал у відставку відправлять міністрів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Однак, як переконані в Раді, що таких рішень замало.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
У відставку має піти весь уряд, а не лише два міністри. Про це заявив народний депутат України Дмитро Разумков. За його словами, сьогоднішній Кабмін — це ті самі люди, які роками були дотичні до корупції в енергетиці. Разумков нагадав, що Галущенко і Гринчук працювали ще за прем’єрства Шмигаля.
За його словами, зміна уряду, яка відбулася влітку, була формальною і нічого не змінила. Разумков пояснив, що це було не оновлення і не перезавантаження, а перепризначення тих самих людей на інші посади.
За його словами, варто також розуміти, що цей уряд давно не приймає рішень сам. Він абсолютно несуб’єктний і призначений Офісом президента і його оточенням.
