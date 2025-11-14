Нардепам уривається терпець: заявили про жорстку вимогу

Через масштабний корупційний скандал у відставку відправлять міністрів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Однак, як переконані в Раді, що таких рішень замало.

У відставку має піти весь уряд, а не лише два міністри. Про це заявив народний депутат України Дмитро Разумков. За його словами, сьогоднішній Кабмін — це ті самі люди, які роками були дотичні до корупції в енергетиці. Разумков нагадав, що Галущенко і Гринчук працювали ще за прем’єрства Шмигаля.

“Він не бачив, що відбувається у власному уряді і як перед його очима розкрадався бюджет?! Нагадаю, що саме тоді, за його прем'єрства запрацював закон №8067, який відкрив шлях до масштабних зловживань в енергетичній сфері”, — пояснив політик.

За його словами, зміна уряду, яка відбулася влітку, була формальною і нічого не змінила. Разумков пояснив, що це було не оновлення і не перезавантаження, а перепризначення тих самих людей на інші посади.

“Днями я звернувся до прем’єр-міністра Свириденко з вимогою негайно внести до Парламенту подання про звільнення Галущенка і Гринчук. Такі документи вже є, але цього недостатньо. Бо проблема — не в просто окремих прізвищах, а в системі, яка повністю прогнила”, — переконаний Разумков.

За його словами, варто також розуміти, що цей уряд давно не приймає рішень сам. Він абсолютно несуб’єктний і призначений Офісом президента і його оточенням.

“Тому цей Кабмін має піти у відставку. Країні потрібен уряд професіоналів, налаштований на аудит всього, що відбувалося протягом усіх цих років. Який працюватиме не на ОП, а на український народ!”, — резюмував політик.

