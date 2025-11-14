Нардепы теряют терпение: заявили о жестком требовании

Из-за масштабного коррупционного скандала в отставку отправят министров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Однако, как убеждены в Раде, таких решений мало.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

В отставку должно уйти все правительство, а не только два министра. Об этом заявил народный депутат Украины Дмитрий Разумков. По его словам, сегодняшний Кабмин — это те же люди, которые годами были причастны к коррупции в энергетике. Разумков напомнил, что Галущенко и Гринчук работали еще при премьерстве Шмыгаля.

"Он не видел, что происходит в собственном правительстве и как перед его глазами разворовывался бюджет?! Напомню, что именно тогда, при его премьерстве, заработал закон №8067, открывший путь к масштабным злоупотреблениям в энергетической сфере", — пояснил политик.

По его словам, произошедшая летом смена правительства была формальной и ничего не изменила. Разумков объяснил, что это было не обновление и не перезагрузка, а переназначение тех же людей на другие должности.

"На днях я обратился к премьер-министру Свириденко с требованием немедленно внести в Парламент представление об увольнении Галущенко и Гринчук. Такие документы уже есть, но этого недостаточно. Потому что проблема — не в просто отдельных фамилиях, а в полностью прогнившей системе", — убежден Разумков.

По его словам, следует также понимать, что это правительство давно не принимает решений само. Он совершенно несубъектен и назначен Офисом президента и его окружением.

"Поэтому этот Кабмин должен уйти в отставку. Стране нужно правительство профессионалов, настроенное на аудит всего, что происходило на протяжении всех этих лет. Который будет работать не на ОП, а на украинский народ!", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Раде знают, как восстановить доверие партнеров после громкого коррупционного скандала.



