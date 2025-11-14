Нардепы теряют терпение: заявили о жестком требовании

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Из-за масштабного коррупционного скандала в отставку отправят министров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Однако, как убеждены в Раде, таких решений мало.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
В отставку должно уйти все правительство, а не только два министра. Об этом заявил народный депутат Украины Дмитрий Разумков. По его словам, сегодняшний Кабмин — это те же люди, которые годами были причастны к коррупции в энергетике. Разумков напомнил, что Галущенко и Гринчук работали еще при премьерстве Шмыгаля.
По его словам, произошедшая летом смена правительства была формальной и ничего не изменила. Разумков объяснил, что это было не обновление и не перезагрузка, а переназначение тех же людей на другие должности.
По его словам, следует также понимать, что это правительство давно не принимает решений само. Он совершенно несубъектен и назначен Офисом президента и его окружением.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Раде знают, как восстановить доверие партнеров после громкого коррупционного скандала.