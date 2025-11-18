logo

Нардепы теряют терпение: к каким последствиям привела безнаказанная коррупция власти
НОВОСТИ

Нардепы теряют терпение: к каким последствиям привела безнаказанная коррупция власти

Народная депутат Геращенко убеждена, что нужно официально объявить об отсутствии монобольшинства и создать правительство национального спасения

18 ноября 2025, 12:23
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде начинается очень тяжелая парламентская неделя. В стране – глубокий политический кризис, спровоцированный безнаказанной коррупцией власти.

Нардепы теряют терпение: к каким последствиям привела безнаказанная коррупция власти

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Об этом заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко. Она заявила, что народные депутаты требуют:

  • немедленной встречи лидеров парламентских фракций с президентом Украины Владимиром Зеленским,

  • немедленного объявления о развале монобольшинства и формировании идеологического, а не технократического правительства на четкой программе и платформе — поддержка ВСУ, усиление Армии, обеспечение фронта, евроинтеграция, восстановление субъектности парламента и демократии.

"Парламент не может делать вид, что ничего не происходит и немедленно восстановить субъектность Верховной Рады и ответственность правительства", — подчеркнула депутат.

После утреннего согласительного совета, по словам Геращенко, была принята неадекватная повестка дня: уволить двух министров, засвеченных на пленках.

"Серьезно? Собраться, чтобы только уволить двух стрелочников? Делать вид, что в стране не существует никакого политического кризиса? Забыть о Свириденко, которая этих министров подавала? Закрыть глаза, что в стране уничтожены государственные институции, субъектность парламента и ответственность правительства не перед Али-Бабой и Карлсоном, а перед ВР и обществом. Более того, хотят рассматривать отставки министров без их отчета и даже без Свириденко, несущей политическую ответственность за коррупционные скандалы в правительстве”, — отметила она.

По словам народного депутата, нужно провести встречу с Зеленским. Нардепы требуют официального объявления, что никакого монобольшинства не существует. Также требуют начать политические консультации о создании правительства национального спасения – на программе поддержки фронта, Армии, Сил обороны, восстановлении субъектности парламента, демократии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как восстановить доверие партнеров после громкого коррупционного скандала.




Источник: https://t.me/irynagerashchenko
