Нардепы теряют терпение: к каким последствиям привела безнаказанная коррупция власти

Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде начинается очень тяжелая парламентская неделя. В стране – глубокий политический кризис, спровоцированный безнаказанной коррупцией власти.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Об этом заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко. Она заявила, что народные депутаты требуют:
немедленной встречи лидеров парламентских фракций с президентом Украины Владимиром Зеленским,
немедленного объявления о развале монобольшинства и формировании идеологического, а не технократического правительства на четкой программе и платформе — поддержка ВСУ, усиление Армии, обеспечение фронта, евроинтеграция, восстановление субъектности парламента и демократии.
После утреннего согласительного совета, по словам Геращенко, была принята неадекватная повестка дня: уволить двух министров, засвеченных на пленках.
По словам народного депутата, нужно провести встречу с Зеленским. Нардепы требуют официального объявления, что никакого монобольшинства не существует. Также требуют начать политические консультации о создании правительства национального спасения – на программе поддержки фронта, Армии, Сил обороны, восстановлении субъектности парламента, демократии.
