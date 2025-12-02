На Зеленського посипалась нищівна критика: Україна вступає в найдраматичнішу фазу своєї історії

У Раді продовжують обговорювати звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака та можливих кандидатів на цю посаду. При цьому нардепи розповідають, що призвело до складної ситуації у владі.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко пояснив, що поява посади голови Офісу президента з надзвичайними повноваженнями була спричинена потужним вибором мудрого українського народу влітку 2019 року, коли він повівся на примітивне гасло “Зробимо їх всіх ще раз!”

“Зробили! І створили монокоаліцію з “трускавецької когорти” лібертаріанців, стерильних в плані розуміння реальних проблем держави та шляхів їх вирішення. Щобільше — такий же не готовий до посади президент вирішив погратися з ними в демократію і сформував на демократичній основі разом з монокоаліцією перший уряд “самокатчиків”, — зазначив нардеп.

За словами політика, для розуміння того, що натворили, кого привели на посади вистачило пів року. Далі — злякалися безмежно і замінили “демократію” на модель “5-6 менеджерів” під координацією “віцепрезидента”, нівелювання всіх без виключення державних інституцій та жорстке ручне управління.

“Не було б війни — у 2022 була б політична криза та дострокові вибори ВР. По факту — війна допомогла закріпити цю авторитарну модель на певний час. Яка по суті втримала країну, але дуже дорогою ціною”, — зауважив Кучеренко.

Політик пояснив, що модель була приречена в якийсь момент — і цей момент визначили “автори сценарію” — міжнародні та внутрішні.

“Привід як завжди знайшли тут на базі традиційної української корупції, яка стала ключовою рушійною силою системи. Однак система проіснувала певний час. Зараз є можливість її зруйнувати. Що її замінить, скільки на це треба часу та ресурсу — фінансового, кадрового, психологічного — незрозуміло. Нагадаю — йде війна і ми вступаємо в найдраматичнішу фазу своєї історії. Тримаймося і працюємо над своїми помилками”, — резюмував народний депутат.

