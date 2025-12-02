На Зеленского посыпалась сокрушительная критика: Украина вступает в самую драматичную фазу своей истории

В Раде продолжают обсуждать увольнение руководителя Офиса президента Андрея Ермака и возможных кандидатов на этот пост. При этом нардепы рассказывают, что привело к сложной ситуации во власти.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко объяснил, что появление должности главы Офиса президента с чрезвычайными полномочиями было вызвано мощным выбором мудрого украинского народа летом 2019 года, когда он повел себя на примитивный лозунг "Сделаем их всех еще раз!"

"Сделали! И создали монокоалицию из "трускавецкой когорты" либертарианцев, стерильных в плане понимания реальных проблем государства и путей их решения. Что больше — такой же не готовый к должности президент решил поиграть с ними в демократию и сформировал на демократической основе вместе с монокоалицией первое правительство "самокатчиков", — отметил нардеп.

По словам политика, для понимания того, что натворили, кого привели на должности, хватило полгода. Далее — испугались безгранично и заменили "демократию" модель "5-6 менеджеров" под координацией "вице-президента", нивелирование всех без исключения государственных институтов и жесткое ручное управление.

"Не было бы войны — в 2022 был бы политический кризис и досрочные выборы ВР. По факту — война помогла закрепить эту авторитарную модель на определенное время. Которая, по сути, удержала страну, но очень дорогой ценой", — отметил Кучеренко.

Политик пояснил, что модель была обречена в какой-то момент – и этот момент определили "авторы сценария" – международные и внутренние.

"Повод как всегда нашли здесь на базе традиционной украинской коррупции, которая стала ключевой движущей силой системы. Однако система просуществовала определенное время. Сейчас есть возможность ее разрушить. Что ее заменит, сколько на это нужно времени и ресурса — финансового, кадрового, психологического — непонятно. Напомню – идет война и мы вступаем в самую драматичную фазу своей истории. Держимся и работаем над своими ошибками”, — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему сыпется фракция "Слуга народа".



