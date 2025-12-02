Фракція “Слуга народу” сиплеться: у Раді розповіли про катастрофічну ситуацію

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У “Слузі народу” назріла криза — нардепів просять не виходити із фракції.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Про критичну ситуацію розповів народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, вчора (1 грудня, — ред.) на фракції Давид (Давид Арахамія, голова фракції “Слуга Народу” — ред.), в притаманній йому манері, випадково видав, здається, дуже важливу історію по Коаліції.
За його словами, на уточнююче запитання чому саме “до лютого 2026?”, він привʼязав трек мирних перемовин і пояснив, що потрібно демонструвати єдність хоча б перед партнерами.
Політик пояснив, тому, коли залишається лише чотири голоси запасу на Коаліцію, то тримають всіх, хто залишився з мажоритарників під будь-яким приводом. Ось зараз це мирний трек придумали до лютого, пояснив політик.
