Головна Новини Політика України 2025 Фракція “Слуга народу” сиплеться: у Раді розповіли про катастрофічну ситуацію
commentss НОВИНИ Всі новини

Фракція “Слуга народу” сиплеться: у Раді розповіли про катастрофічну ситуацію

Народний депутат Железняк розповів, що у “Слузі народу” намагаються втримати депутатів

2 грудня 2025, 13:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У “Слузі народу” назріла криза — нардепів просять не виходити із фракції.

Фракція “Слуга народу” сиплеться: у Раді розповіли про катастрофічну ситуацію

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Про критичну ситуацію розповів народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, вчора (1 грудня, — ред.) на фракції Давид (Давид Арахамія, голова фракції “Слуга Народу” — ред.), в притаманній йому манері, випадково видав, здається, дуже важливу історію по Коаліції.

“Відповідаючи на питання депутатів, він сказав, що дуже просить до кінця сесії (це 04.02.2026) не виходити з фракції та не складати мандат. І видав, що вже є заяви ряду народних депутатів зі “Слуг” як в про вихід, так і взагалі складання мандату”, — розповів нардеп.

За його словами, на уточнююче запитання чому саме “до лютого 2026?”, він привʼязав трек мирних перемовин і пояснив, що потрібно демонструвати єдність хоча б перед партнерами. 

“І ось тут я прям переконаний, що це чергова байка для “Слуг” вигадана Давидом за хвилину до питання. Просто я її чув рік тому. Насправді в “Слузі” просто 229 людей, і це точно відповідає дійсності, що вже ряд мажоритарників намагалися подати заяви не тільки про вихід, а і про складання мандату. Плюс, ряд списочників хочуть піти з Ради, і якщо що просто готові вийти з фракції. Попри ризик втрати мандату по імперативному. Що, хоч і тимчасово, теж зменшить кількість депутатів в “Слузі”, — зазначив народний депутат. 

Політик пояснив, тому, коли залишається лише чотири голоси запасу на Коаліцію, то тримають всіх, хто залишився з мажоритарників під будь-яким приводом. Ось зараз це мирний трек придумали до лютого, пояснив політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому в Раді глузують із Зеленського. 



