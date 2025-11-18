На тлі закликів про звільнення Єрмак летить до Лондона, де має зустрітися з Залужним - ЗМІ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак планує поїздку до Лондона, де, за даними джерел видання "Бабель", має зустрітися з послом України у Великій Британії та колишнім головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним.

Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

"Бабель" з посиланням на два неназвані джерела повідомив про візит Єрмака до Лондона.

"Голова Офісу президента Андрій Єрмак летить у Лондон, де зустрінеться з колишнім головкомом, а нині послом Валерієм Залужним", — пише видання.

За словами співрозмовників, це вже не перша подібна зустріч. Восени 2024 року Єрмак нібито вже літав до Лондона та просив Залужного залишатися у команді. Тоді дипломат відповів, що під час війни він не займається політичними питаннями. Нині ж мета нової зустрічі невідома.

Можлива поїздка Єрмака до Великої Британії відбувається на фоні вимог частини народних депутатів, зокрема зі "Слуги народу", відправити голову ОП у відставку. Депутат Ярослав Железняк заявляв, що Єрмак фігурує в так званих "плівках Міндіча" під кодовим ім’ям "Алі Баба".

Водночас колишній нардеп Владислав Береза заперечив інформацію щодо візиту Єрмака до Лондона.

"Для всіх, хто пише, що Єрмак летить до Залужного у Лондон, повідомляю, що не летить", — вказав Береза.

Наразі коментарів від Єрмака або Офісу президента наразі немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що депутат "Слуги народу" Федір Веніславський заявив про необхідність відставки Андрія Єрмака. За його словами, головною підставою для таких вимог стали "плівки Міндіча", де фігурує особа під прізвиськом "Алі-Баба", яка нібито мала вплив на правоохоронні органи та могла вказувати вдаватися до тиску на САП і НАБУ.

Також "Коментарі" писали, що переговори Єрмака з Віткоффом у Туреччині були скасовані.