На фоне призывов об увольнении Ермак летит в Лондон, где должен встретиться с Залужным - СМИ

Глава Офиса президента Андрей Ермак планирует поездку в Лондон, где, по данным источников издания "Бабель", должен встретиться с послом Украины в Великобритании и бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Валерием Залужным.

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

"Бабель" со ссылкой на два неназванных источника сообщил о визите Ермака в Лондон.

"Председатель Офиса президента Андрей Ермак летит в Лондон, где встретится с бывшим главкомом, а ныне послом Валерием Залужным", — пишет издание.

По словам собеседников, это уже не первая подобная встреча. Осенью 2024 года Ермак якобы летал в Лондон и просил Залужного оставаться в команде. Тогда дипломат ответил, что во время войны он не занимается политическими вопросами. В настоящее время цель новой встречи неизвестна.

Возможная поездка Ермака в Великобританию проходит на фоне требований части народных депутатов, в частности из "Слуги народа", отправить главу ОП в отставку. Депутат Ярослав Железняк заявлял, что Ермак фигурирует в так называемых "пленках Миндича" под кодовым именем "Али Баба".

В то же время бывший нардеп Владислав Береза отрицал информацию о визите Ермака в Лондон.

"Для всех, кто пишет, что Ермак летит к Залужному в Лондон, сообщаю, что не летит", — указал Береза.

Комментариев от Ермака или Офиса президента нет.

