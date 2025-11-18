logo

Главная Новости Политика Украины 2025 На фоне призывов об увольнении Ермак летит в Лондон, где должен встретиться с Залужным - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

На фоне призывов об увольнении Ермак летит в Лондон, где должен встретиться с Залужным - СМИ

Андрей Ермак может встретиться с Валерием Залужным в Лондоне на фоне политического давления и коррупционного скандала.

18 ноября 2025, 23:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Глава Офиса президента Андрей Ермак планирует поездку в Лондон, где, по данным источников издания "Бабель", должен встретиться с послом Украины в Великобритании и бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Валерием Залужным.

На фоне призывов об увольнении Ермак летит в Лондон, где должен встретиться с Залужным - СМИ

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

"Бабель" со ссылкой на два неназванных источника сообщил о визите Ермака в Лондон.

"Председатель Офиса президента Андрей Ермак летит в Лондон, где встретится с бывшим главкомом, а ныне послом Валерием Залужным", — пишет издание.

По словам собеседников, это уже не первая подобная встреча. Осенью 2024 года Ермак якобы летал в Лондон и просил Залужного оставаться в команде. Тогда дипломат ответил, что во время войны он не занимается политическими вопросами. В настоящее время цель новой встречи неизвестна.

Возможная поездка Ермака в Великобританию проходит на фоне требований части народных депутатов, в частности из "Слуги народа", отправить главу ОП в отставку. Депутат Ярослав Железняк заявлял, что Ермак фигурирует в так называемых "пленках Миндича" под кодовым именем "Али Баба".

В то же время бывший нардеп Владислав Береза отрицал информацию о визите Ермака в Лондон.

"Для всех, кто пишет, что Ермак летит к Залужному в Лондон, сообщаю, что не летит", — указал Береза.

Комментариев от Ермака или Офиса президента нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутат "Слуги народа" Федор Вениславский заявил о необходимости отставки Андрея Ермака. По его словам, главным основанием для таких требований стали "пленки Миндича", где фигурирует лицо под прозвищем "Али-Баба", которое якобы имело влияние на правоохранительные органы и могло указывать на давление на САП и НАБУ.

Также "Комментарии" писали, что переговоры Ермака с Виткоффом в Турции были отменены.



Источник: https://babel.ua/news/123159-dzherela-babelya-yermak-letit-v-london-de-zustrinetsya-z-zaluzhnim-na-tli-vimog-zvilniti-yogo-z-op
