“На нас дивиться світ”: нардепи зробили нову заяву через корупційний скандал

У Кабінеті міністрів України будуть звільнення міністрів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Однак у Раді переконані, що відставки окремих міністрів недостатньо.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка України Софія Федина заявила, що апарат Верховної Ради блокує відставку корупційного уряду. Розповіла, що дізналася про це від колег, які заявили це після зустрічі зі Стефанчуком.

Федина розповіла, що вчора депутати офіційно звернулися до голови ВР з вимогою негайно надати підписні листи, щоб розпочати процедуру відставки уряду, втягнутого в корупційний скандал навколо Міндіча.

“Спікер навіть підписав і відправив лист далі, але процес зупинився. В апараті Ради його просто блокують люди з Офісу Президента. Вимагаємо припинити блокування процедури відставки Кабміндіча і скликати засідання парламенту не пізніше п’ятниці. На нас дивиться світ!”, — заявила народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в одному з епізодів "плівок Міндіча" президент України Володимир Зеленський подзвонив Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча.

Епізод зачитав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС), повідомляє Центр протидії корупції.

“Зокрема, зафіксована розмова між тодішнім міністром енергетики Германом Галущенком, а також бізнесменами Тімуром Міндічем та Олександром Цукерманом. Під час розмови Галущенку телефонує президент Зеленський. "Здрастє, Володимир Олександрович, здрастє, всьо, єсть.. єсть…", — каже Галущенко”, — пише ЦПК.

У Центрі пояснили, що, судячи з контексту розмови, президент зателефонував Галущенку після того, як Міндіч "скинув смску" Зеленському.