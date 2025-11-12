“На нас дивиться світ”: нардепи зробили нову заяву через корупційний скандал

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Кабінеті міністрів України будуть звільнення міністрів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Однак у Раді переконані, що відставки окремих міністрів недостатньо.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка України Софія Федина заявила, що апарат Верховної Ради блокує відставку корупційного уряду. Розповіла, що дізналася про це від колег, які заявили це після зустрічі зі Стефанчуком.
Федина розповіла, що вчора депутати офіційно звернулися до голови ВР з вимогою негайно надати підписні листи, щоб розпочати процедуру відставки уряду, втягнутого в корупційний скандал навколо Міндіча.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в одному з епізодів "плівок Міндіча" президент України Володимир Зеленський подзвонив Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча.
Епізод зачитав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС), повідомляє Центр протидії корупції.
У Центрі пояснили, що, судячи з контексту розмови, президент зателефонував Галущенку після того, як Міндіч "скинув смску" Зеленському.