"На нас смотрит мир": нардепы сделали новое заявление из-за коррупционного скандала

В Кабинете министров Украины будут увольнения министров. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разоблачение масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере. Однако в Раде уверены, что отставки отдельных министров недостаточно.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины София Федина заявила, что аппарат Верховной Рады блокирует отставку коррупционного правительства. Рассказала, что узнала об этом от коллег, заявивших это после встречи со Стефанчуком.

Федина рассказала, что вчера депутаты официально обратились к председателю ВР с требованием немедленно предоставить подписные листы, чтобы начать процедуру отставки правительства, вовлеченного в коррупционный скандал вокруг Миндича.

"Спикер даже подписал и отправил письмо дальше, но процесс остановился. В аппарате Рады его просто блокируют люди из Офиса Президента. Требуем прекратить блокировку процедуры отставки Кабминдича и созвать заседание парламента не позднее пятницы. На нас смотрит мир!", — заявила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в одном из эпизодов "пленок Миндича" президент Украины Владимир Зеленский позвонил Герману Галущенко после сообщения Тимура Миндича.

Эпизод зачитал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), сообщает Центр противодействия коррупции.

"В частности, зафиксирован разговор между тогдашним министром энергетики Германом Галущенко, а также бизнесменами Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом. Во время разговора Галущенко звонит по телефону президент Зеленский. "Здравствуйте, Владимир Александрович, здрастє, всьо, есть.. есть…", — говорит Галущенко”, — пишет ЦПК.

В Центре объяснили, что, судя по контексту разговора, президент позвонил по телефону Галущенко после того, как Миндич "сбросил смску" Зеленскому.