“На Банковій сидять не святі”: як влада віддаляє Україну від євроінтеграції

Напередодні стався гучний скандал — ситуація з російським паспортом коштувала Одеському міському голові Геннадію Труханову українського громадянства та посади.

Народна депутатка України Ірина Геращенко прокоментувала зміну влади в Одесі. Нардепка зауважила, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації в Одесі. Заради цього, за її словами, все і затівалося.

“Хто наступні? Київ? Дніпро? Миколаїв? Черкаси? Справи та компромат знайдуться, в цьому немає сумніву. Одесою керував точно не ангел. Але на Банковій точно сидять не святі”, — зазначила вона.

За її словами, зачистка опонентів, яка супроводжується фактичним знищенням місцевого самоврядування, правовим нігілізмом, позасудовими розправами та неповагою до громад — точно віддаляє Україну від євроінтеграції.

“Все це — про фактичну підготовку до виборів, ліквідацію самоврядування, авторитарні тенденції та монополізацію регіонів, коли рейтинги центральної влади пливуть. Замість зосередитися на війні проти ворога — ставка на війну всіх проти всіх”, — резюмувала Геращенко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді нагадали президенту України Володимиру Зеленському, що в його найближчому оточенні були люди досить тісно пов'язані з Росією.

Політик поцікавився, як так вийшло, що найкращий друг Володимира Олександровича, якого він призначав головою СБУ — мав дружину з російським громадянством. А його найближчий бізнес-партнер, на якого він переписав всі компанії на другому році повномасштабної війни, говорив, що треба дружити з Росією.



