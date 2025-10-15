logo_ukra

BTC/USD

111268

ETH/USD

3981.23

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 “На Банковій сидять не святі”: як влада віддаляє Україну від євроінтеграції
commentss НОВИНИ Всі новини

“На Банковій сидять не святі”: як влада віддаляє Україну від євроінтеграції

Народна депутатка Ірина Геращенко розповіла, що вказує на підготовку до виборів в Україні

15 жовтня 2025, 22:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Напередодні стався гучний скандал — ситуація з російським паспортом коштувала Одеському міському голові Геннадію Труханову українського громадянства та посади. 

“На Банковій сидять не святі”: як влада віддаляє Україну від євроінтеграції

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка України Ірина Геращенко прокоментувала зміну влади в Одесі. Нардепка зауважила, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації в Одесі. Заради цього, за її словами, все і затівалося.

“Хто наступні? Київ? Дніпро? Миколаїв? Черкаси? Справи та компромат знайдуться, в цьому немає сумніву. Одесою керував точно не ангел. Але на Банковій точно сидять не святі”, — зазначила вона.

За її словами, зачистка опонентів, яка супроводжується фактичним знищенням місцевого самоврядування, правовим нігілізмом, позасудовими розправами та неповагою до громад — точно віддаляє Україну від євроінтеграції. 

“Все це — про фактичну підготовку до виборів, ліквідацію самоврядування, авторитарні тенденції та монополізацію регіонів, коли рейтинги центральної влади пливуть. Замість зосередитися на війні проти ворога — ставка на війну всіх проти всіх”, — резюмувала Геращенко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді нагадали президенту України Володимиру Зеленському, що в його найближчому оточенні були люди досить тісно пов'язані з Росією. 

Політик поцікавився, як так вийшло, що найкращий друг Володимира Олександровича, якого він призначав головою СБУ — мав дружину з російським громадянством. А його найближчий бізнес-партнер, на якого він переписав всі компанії на другому році повномасштабної війни, говорив, що треба дружити з Росією.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/irynagerashchenko/21281
Теги:

Новини

Всі новини