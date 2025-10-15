Накануне произошел громкий скандал – ситуация с российским паспортом стоила Одесскому мэру Геннадию Труханову украинского гражданства и должности.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Ирина Геращенко прокомментировала смену власти в Одессе. Нардепка отметила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в Одессе. Ради этого, по ее словам, все и затевалось.

"Кто следующие? Киев? Днепр? Николаев? Черкассы? Дела и компромат найдутся, в этом нет сомнения. Одессой руководил точно не ангел. Но на Банковой точно сидят не святые", — отметила она.

По ее словам, зачистка оппонентов, сопровождающаяся фактическим уничтожением местного самоуправления, правовым нигилизмом, внесудебными расправами и неуважением к общинам, точно отдаляет Украину от евроинтеграции.

"Все это — о фактической подготовке к выборам, ликвидации самоуправления, авторитарных тенденциях и монополизации регионов, когда рейтинги центральной власти плывут. Вместо сосредоточиться на войне против врага — ставка на войну всех против всех", — резюмировала Геращенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в его ближайшем окружении были люди достаточно тесно связаны с Россией.

Политик поинтересовался, как так получилось, что лучший друг Владимира Александровича, которого он назначал главой СБУ, имел жену с российским гражданством. А его ближайший бизнес-партнер, на которого он переписал все компании на втором году полномасштабной войны, говорил, что нужно дружить с Россией.



