У Раді шукають “російський слід”: що з'ясували про оточення Зеленського

Кречмаровская Наталия
Скандал з російським паспортом коштував Одеському міському голові Геннадію Труханову українського громадянства та посади очільника міста. У Раді нагадали президенту України Володимиру Зеленському, що в його найближчому оточенні були люди досить тісно пов'язані з Росією.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат України Олексій Гончаренко нагадав, що у дружини Івана Баканова було громадянство РФ.
Нагадав і про погляди Бориса Шефіра — він виступав за дружбу з Росією.
Політик поцікавився, як так вийшло, що найкращий друг Володимира Олександровича, якого він призначав головою СБУ — мав дружину з російським громадянством. А його найближчий бізнес-партнер, на якого він переписав всі компанії на другому році повномасштабної війни, говорив, що треба дружити з Росією.
Згадав народний депутат і про радника Зеленського Дмитра Литвина.
