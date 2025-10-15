У Раді шукають “російський слід”: що з'ясували про оточення Зеленського

Скандал з російським паспортом коштував Одеському міському голові Геннадію Труханову українського громадянства та посади очільника міста. У Раді нагадали президенту України Володимиру Зеленському, що в його найближчому оточенні були люди досить тісно пов'язані з Росією.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Гончаренко нагадав, що у дружини Івана Баканова було громадянство РФ.

“А ось це був голова СБУ. Найкращий друг Зеленського. І нічого. Це було ок”, — зазначив політик.

Нагадав і про погляди Бориса Шефіра — він виступав за дружбу з Росією.

“А ось це найближчий партнер Зеленського. Він на нього переписав всі свої компанії”, — зауважив Гончаренко.

Політик поцікавився, як так вийшло, що найкращий друг Володимира Олександровича, якого він призначав головою СБУ — мав дружину з російським громадянством. А його найближчий бізнес-партнер, на якого він переписав всі компанії на другому році повномасштабної війни, говорив, що треба дружити з Росією.

“І це я мовчу про Арестовича. Якого ви взяли на роботу і який тепер каже, що віддав би 4 області та Крим”, — додав Гончаренко.

Згадав народний депутат і про радника Зеленського Дмитра Литвина.

“Дмитро не має ні громадянства РФ, ні компаній з Зеленським. Єдине, Дмитро працював на Маркова. Проросійського бандита з Одеси, який втік у РФ і був в обозі російських військ при наступі на Київ. Але це чисто дрібниці в порівнянні з усім оточенням нашого Президента”, — підсумував Гончаренко.






