logo_ukra

BTC/USD

110810

ETH/USD

3981.53

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 У Раді шукають “російський слід”: що з'ясували про оточення Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді шукають “російський слід”: що з'ясували про оточення Зеленського

Народний депутат Гончаренко розповів про оточення президента України Володимира Зеленського

15 жовтня 2025, 20:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Скандал з російським паспортом коштував Одеському міському голові Геннадію Труханову українського громадянства та посади очільника міста. У Раді нагадали президенту України Володимиру Зеленському, що в його найближчому оточенні були люди досить тісно пов'язані з Росією. 

У Раді шукають “російський слід”: що з'ясували про оточення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Гончаренко нагадав, що у дружини Івана Баканова було громадянство РФ. 

“А ось це був голова СБУ. Найкращий друг Зеленського. І нічого. Це було ок”, — зазначив політик. 

Нагадав і про погляди Бориса Шефіра — він виступав за дружбу з Росією.

“А ось це найближчий партнер Зеленського.  Він на нього переписав всі свої компанії”, — зауважив Гончаренко. 

Політик поцікавився, як так вийшло, що найкращий друг Володимира Олександровича, якого він призначав головою СБУ — мав дружину з російським громадянством. А його найближчий бізнес-партнер, на якого він переписав всі компанії на другому році повномасштабної війни, говорив, що треба дружити з Росією.

“І це я мовчу про Арестовича. Якого ви взяли на роботу і який тепер каже, що віддав би 4 області та Крим”, — додав Гончаренко. 

Згадав народний депутат і про радника Зеленського Дмитра Литвина. 

“Дмитро не має ні громадянства РФ, ні компаній з Зеленським. Єдине, Дмитро працював на Маркова. Проросійського бандита з Одеси, який втік у РФ і був в обозі російських військ при наступі на Київ.  Але це чисто дрібниці в порівнянні з усім оточенням нашого Президента”, — підсумував Гончаренко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді вже відверто іронізують над прогнозом Зеленського.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/50161
Теги:

Новини

Всі новини