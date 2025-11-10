Министр энергетики Гринчук отреагировала на постановление об ее увольнении из-за коррупционного скандала

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук отреагировала на представление в Верховную Раду постановления об ее увольнении. Документ внес народный депутат Ярослав Железняк после расследования НАБУ по делу о масштабной коррупционной схеме в сфере энергетики.

Министр энергетики Светлана Гринчук. Фото из открытых источников

Во время брифинга Гринчук заявила, что не намерена комментировать политические заявления и сосредоточена на работе министерства. По ее словам, у нее главная задача состоит в том, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

"Я не хотела бы реагировать на публикуемые домыслы, на заявления, которые делаются. Я делаю свою работу. Моя работа — это скоординировать все энергетические компании, обеспечить ремонтную кампанию, подготовку к зиме и прохождение ее", — заявила министерша.

Что касается самого расследования НАБУ, Гринчук заявила, что для нее важно, чтобы следственные действия происходили "прозрачно и открыто". Министр добавила, что в случае доказывания вины, все лица должны быть привлечены к ответственности и у нее "нулевая толерантность к коррупции".

Постановление об увольнении Светланы Гринчук и главы Министерства юстиции Германа Галущенко подал народный депутат Ярослав Железняк. По его мнению, оба министра несут ответственность за ситуацию в сфере энергетики, где НАБУ разоблачило коррупционные схемы на сотни миллионов долларов.

Инициатива Железняка появилась после того, как 10 ноября НАБУ и САП объявили о результатах операции "Мидас", которая длилась более 15 месяцев и включала около 1000 часов аудиозаписей. Следователи задокументировали деятельность высокопоставленной преступной организации, которая оказала влияние на стратегические государственные предприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом"". Правоохранители провели более 70 обысков и обнародовали часть аудиоматериалов, где чиновники якобы обсуждают "откаты" и механизмы распределения средств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАБУ открыли новые детали о коррупции в энергетике. Как выяснилось, через киевский офис, связанный с семьей российского сенатора Деркача, отмывали около 100 миллионов долларов.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, чьи деньги в мешках с фото НАБУ по делу о коррупции в энергетике.