Министр энергетики Гринчук ответила, ночевала ли она у Галущенко

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда по делу о возможной коррупции в АО "Энергоатом" прокурор обнародовал данные, согласно которым министер энергетики Светлана Гринчук неоднократно ночевала у министра юстиции Германа Галущенко. Об этом сообщает "Следствие.Инфо" .

Светлана Гринчук (фото из открытых источников)

Как следует из протокола визуального наблюдения, Гринчук находилась в доме Галущенко, по меньшей мере, трижды — в ночь на 24 июля, в ночь на 28 июля и с 11 по 13 августа. При этом, по данным следствия, она открывала калитку собственным ключом.

В комментарии журналистам "Слідство.Інфо" министерша заявила, что ей "ничего об этом не известно", после чего прервала разговор и перестала отвечать на звонки.

По информации СМИ, Гринчук и Галущенко связывают давние и близкие отношения. 17 июля Светлана Гринчук сменила Германа Галущенко в должности министра энергетики, а до этого занимала должность его заместительницы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после объявления об заявлении об отставке министерши энергетики Светланы Гринчук, стало известно, что аналогичное заявление подал министр юстиции Герман Галущенко. Это произошло после коррупционного скандала в энергетике, разразившегося вокруг операции НАБУ и САП под кодовым названием "Мидас".

Представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что парламент рассмотрит отставки Галущенко и Гринчук на ближайшем заседании. Она подчеркнула, что фракция разделяет позицию президента Владимира Зеленского по поводу недопустимости пребывания этих должностных лиц в правительстве.

"Заявления Министра юстиции и Министра энергетики Украины об отставке будут рассмотрены на ближайшем заседании Верховной Рады. Данные члены правительства не могут оставаться на должностях. Решения об их увольнении будут приняты в кратчайшие сроки, на ближайшем пленарном заседании", — говорится в заявлении "Слуг народа".

