Кулеба порівняв Буданова та Єрмака: у чому ключова різниця

Кадрові перестановки в українській владі дедалі частіше сприймаються не лише як внутрішні рішення, а й як політичні сигнали для міжнародних партнерів. На думку колишнього очільника МЗС Дмитра Кулеби, призначення Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента замість Андрія Єрмака стало саме таким рішенням.

Кулеба порівняв Буданова та Єрмака. Фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба в інтерв’ю проєкту "Дивись" розповів, що порівнювати Буданова з його попередником Андрієм Єрмаком складно, адже йдеться про принципово різні управлінські підходи. За його словами, раніше політика в Україні часто будувалася за логікою "наказ, підкуп або примус", однак нині відбувається перехід до політичної моделі.

"Президент переходить до політичної моделі управління. І наступний логічний крок був би відновленням конституційного балансу в країні. А для зовнішніх партнерів — це сигнал, що так як було раніше вже не буде", — наголосив Кулеба.

Колишній міністр уникає жорстких оцінок на адресу Єрмака, та вказує, що кожен із них має власні сильні сторони.

"Буданов один з небагатьох в Україні людей цього рівня, який здатен мислити на декілька кроків вперед. Єрмак, він опортуністичний, тобто ситуативний", — відповів Кулеба.

Кулеба також вважає показовим сам факт домовленості між Володимиром Зеленським і Кирилом Будановим. На його думку, це ознака "оздоровлення українського політичного ландшафту". За словами Кулеби, це ще не повне відновлення, але важливий крок вперед, який уже помітили міжнародні партнери.

