Кулеба сравнил Буданова и Ермака: в чем ключевая разница

Дмитрий Кулеба рассказал, чем отличаются Кирилл Буданов и Андрей Ермак

12 января 2026, 10:50
Автор:
Автор:
avatar

Slava Kot

Кадровые перестановки в украинских властях все чаще воспринимаются не только как внутренние решения, но и политические сигналы для международных партнеров. По мнению бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы, назначение Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента вместо Андрея Ермака стало именно таким решением.

Кулеба сравнил Буданова и Ермака: в чем ключевая разница

Кулеба сравнил Буданова и Ермака. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба в интервью проекту "Дивись" рассказал, что сравнивать Буданова с его предшественником Андреем Ермаком сложно, ведь речь идет о принципиально разных управленческих подходах. По его словам, ранее политика в Украине часто строилась по логике "приказ, подкуп или принуждение", однако сейчас происходит переход к политической модели.

"Президент переходит к политической модели управления. И следующий логический шаг был бы восстановлением конституционного баланса в стране. А для внешних партнеров – это сигнал, что так как было раньше уже не будет", – подчеркнул Кулеба.

Бывший министр избегает жестких оценок в адрес Ермака, указывая, что каждый из них имеет собственные сильные стороны.

"Буданов один из немногих в Украине людей этого уровня, способный мыслить на несколько шагов вперед. Ермак, он оппортунистический, то есть ситуативный", — ответил Кулеба.

Кулеба также считает показательным сам факт договоренности между Владимиром Зеленским и Кириллом Будановым. По его мнению, это признак "оздоровления украинского политического ландшафта". По словам Кулебы, это еще не полное восстановление, но немаловажный шаг вперед, который уже заметили международные партнеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский неожиданно двумя словами ответил на вопрос о новой должности для Кулебы.

Также "Комментарии" писали, что Кирилл Буданов кардинально изменил имидж во время визита во Францию.




