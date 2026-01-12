Кулеба сравнил Буданова и Ермака: в чем ключевая разница

Кадровые перестановки в украинских властях все чаще воспринимаются не только как внутренние решения, но и политические сигналы для международных партнеров. По мнению бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы, назначение Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента вместо Андрея Ермака стало именно таким решением.

Кулеба сравнил Буданова и Ермака. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба в интервью проекту "Дивись" рассказал, что сравнивать Буданова с его предшественником Андреем Ермаком сложно, ведь речь идет о принципиально разных управленческих подходах. По его словам, ранее политика в Украине часто строилась по логике "приказ, подкуп или принуждение", однако сейчас происходит переход к политической модели.

"Президент переходит к политической модели управления. И следующий логический шаг был бы восстановлением конституционного баланса в стране. А для внешних партнеров – это сигнал, что так как было раньше уже не будет", – подчеркнул Кулеба.

Бывший министр избегает жестких оценок в адрес Ермака, указывая, что каждый из них имеет собственные сильные стороны.

"Буданов один из немногих в Украине людей этого уровня, способный мыслить на несколько шагов вперед. Ермак, он оппортунистический, то есть ситуативный", — ответил Кулеба.

Кулеба также считает показательным сам факт договоренности между Владимиром Зеленским и Кириллом Будановым. По его мнению, это признак "оздоровления украинского политического ландшафта". По словам Кулебы, это еще не полное восстановление, но немаловажный шаг вперед, который уже заметили международные партнеры.

