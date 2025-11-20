Країна буде летіти в прірву: у Раді озвучили жахливий сценарій

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Гучний корупційний скандал викликав хвилю обурення у Верховній Раді — народні депутати шоковані викриттями корупціонерів та вимагають покарання.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат України Дмитро Разумков переконаний, що поки для влади корупція залишатиметься не злочином, а “частиною економіки”, країна буде летіти в прірву.
За його словами, економіка держави — це не розграбована “Укрзалізниця” разом з Лещенком із космічною зарплатою, який дозволяє собі насміхатися з парламентської трибуни.
Разумков нагадав, що вчора Верховна Рада відправила у відставку двох міністрів, які фігурують в корупційному розслідуванні. Однак під час звільнення їх не було в Раді. До того ж народні депутати не отримали жодної відповіді, де вони, чому не прийшли навіть коли ще продовжували отримувати зарплати, який платив їм український народ. Така ж ситуація була з премʼєр-міністром та міністром оборони, який у минулому очолював уряд і відповідав за тих, хто сьогодні опинився в корупційних скандалах.
