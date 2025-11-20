logo_ukra

Країна буде летіти в прірву: у Раді озвучили жахливий сценарій
НОВИНИ

Країна буде летіти в прірву: у Раді озвучили жахливий сценарій

Народний депутат Разумков пояснив, до чого призведе безкарність корупції

20 листопада 2025, 19:17
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Гучний корупційний скандал викликав хвилю обурення у Верховній Раді — народні депутати шоковані викриттями корупціонерів та вимагають покарання. 

Країна буде летіти в прірву: у Раді озвучили жахливий сценарій

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Дмитро Разумков переконаний, що поки для влади корупція залишатиметься не злочином, а “частиною економіки”, країна буде летіти в прірву.

“За версією Подоляка з Офісу президента, “корупція — це невідʼємна частина економіки”. Може для влади це і так, але для нормальних українців невідʼємна частина економіки — це ФОПи, малий і середній бізнес, підприємства, які на початку повномасштабного вторгнення допомагали армії, поки “менеджери” з ОП і їм подібні ховалися по бункерах”, — наголосив народний депутат.

За його словами, економіка держави — це не розграбована “Укрзалізниця” разом з Лещенком із космічною зарплатою, який дозволяє собі насміхатися з парламентської трибуни.

Разумков нагадав, що вчора Верховна Рада відправила у відставку двох міністрів, які фігурують в корупційному розслідуванні. Однак під час звільнення їх не було в Раді. До того ж народні депутати не отримали жодної відповіді, де вони, чому не прийшли навіть коли ще продовжували отримувати зарплати, який платив їм український народ. Така ж ситуація була з премʼєр-міністром та міністром оборони, який у минулому очолював уряд і відповідав за тих, хто сьогодні опинився в корупційних скандалах.

“Якщо безкарність триватиме, то завтра втече весь уряд. Бо що більше розкриватимуться справжні масштаби їхніх дій, схем і заробітків, то менше бажання у них буде відповідати перед державою і народом!”, — резюмував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку жорстку умову поставили Зеленському. 




Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4524
