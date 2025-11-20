Страна будет лететь в пропасть: в Раде озвучили ужасный сценарий

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Громкий коррупционный скандал вызвал волну возмущения в Верховной Раде – народные депутаты шокированы разоблачениями коррупционеров и требуют наказания.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что пока для власти коррупция будет оставаться не преступлением, а частью экономики, страна будет лететь в пропасть.
По его словам, экономика государства – это не разграбленная "Укрзализныця" вместе с Лещенко с космической зарплатой, который позволяет себе насмехаться с парламентской трибуны.
Разумков напомнил, что вчера Верховная Рада отправила в отставку двух министров, фигурирующих в коррупционном расследовании. Однако во время увольнения их не было в Раде. К тому же народные депутаты не получили ответа, где они, почему не пришли даже когда еще продолжали получать зарплаты, которые платил им украинский народ. Такая же ситуация была с премьер-министром и министром обороны, который в прошлом возглавлял правительство и отвечал за тех, кто сегодня оказался в коррупционных скандалах.
