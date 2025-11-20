Страна будет лететь в пропасть: в Раде озвучили ужасный сценарий

Громкий коррупционный скандал вызвал волну возмущения в Верховной Раде – народные депутаты шокированы разоблачениями коррупционеров и требуют наказания.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что пока для власти коррупция будет оставаться не преступлением, а частью экономики, страна будет лететь в пропасть.

"По версии Подоляка из Офиса президента, "коррупция — это неотъемлемая часть экономики". Может для власти это и так, но для нормальных украинцев неотъемлемая часть экономики — это ФЛП, малый и средний бизнес, предприятия, которые в начале полномасштабного вторжения помогали армии, пока "менеджеры" с ОП и им подобные прятались по бункерам", — подчеркнул народный депутат.

По его словам, экономика государства – это не разграбленная "Укрзализныця" вместе с Лещенко с космической зарплатой, который позволяет себе насмехаться с парламентской трибуны.

Разумков напомнил, что вчера Верховная Рада отправила в отставку двух министров, фигурирующих в коррупционном расследовании. Однако во время увольнения их не было в Раде. К тому же народные депутаты не получили ответа, где они, почему не пришли даже когда еще продолжали получать зарплаты, которые платил им украинский народ. Такая же ситуация была с премьер-министром и министром обороны, который в прошлом возглавлял правительство и отвечал за тех, кто сегодня оказался в коррупционных скандалах.

"Если безнаказанность будет продолжаться, то завтра сбежит все правительство. Поскольку чем больше будут раскрываться настоящие масштабы их действий, схем и заработков, тем меньше желания у них будет отвечать перед государством и народом!", — резюмировал народный депутат.

