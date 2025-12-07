Бывший министр Кулеба ответил, почему не присоединился к ВСУ после увольнения: какая причина

Рубрики
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему после завершения работы в правительстве не присоединился к рядам Вооруженных сил. В разговоре с журналисткой Яниной Соколовой он подчеркнул, что готов стать на службу, если получит повестку.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Во время интервью Янина Соколова напомнила о заявлении Дмитрия Кулебы, сделанном в январе 2024 года в комментарии ABC News. Тогда еще министр иностранных дел подчеркнул, что Украина продолжит борьбу даже при отсутствии вооружения.
На вопрос, почему он сам не находится на фронте, Кулеба ответил, что его главной миссией 2,5 года было дипломатическое обеспечение сопротивления и мобилизация международной поддержки Украины. Однако дипломат отметил, что не будет бежать из страны и ждет, пока ему придет повестка для мобилизации.
Дмитрий Кулеба возглавлял Министерство иностранных дел Украины с марта 2020 по сентябрь 2024 года, став одним из ключевых архитекторов международной коалиции поддержки Украины во время полномасштабной войны.
