Бывший министр Кулеба ответил, почему не присоединился к ВСУ после увольнения: какая причина

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему после завершения работы в правительстве не присоединился к рядам Вооруженных сил. В разговоре с журналисткой Яниной Соколовой он подчеркнул, что готов стать на службу, если получит повестку.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Во время интервью Янина Соколова напомнила о заявлении Дмитрия Кулебы, сделанном в январе 2024 года в комментарии ABC News. Тогда еще министр иностранных дел подчеркнул, что Украина продолжит борьбу даже при отсутствии вооружения.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем бороться лопатами. Потому что на кону – существование этой нации", – сказал Кулеба.

На вопрос, почему он сам не находится на фронте, Кулеба ответил, что его главной миссией 2,5 года было дипломатическое обеспечение сопротивления и мобилизация международной поддержки Украины. Однако дипломат отметил, что не будет бежать из страны и ждет, пока ему придет повестка для мобилизации.

"Придет повестка — я не буду убегать за границу. Я посвятил войне 2,5 года своей жизни, начиная с первой ночи, когда никто не верил, что мы устоим. Я никуда не убегаю, сижу дома", — заявил 44-летний Кулеба.

Дмитрий Кулеба возглавлял Министерство иностранных дел Украины с марта 2020 по сентябрь 2024 года, став одним из ключевых архитекторов международной коалиции поддержки Украины во время полномасштабной войны.

