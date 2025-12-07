Зеленському будуть ставити пам’ятники по всій країні: що потрібно зробити президенту

Україна має шанс перемогти у війні проти Росії, але для цього потрібні складні й непопулярні рішення, насамперед масштабна мобілізація. Про це заявив народний депутат і секретар парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, якщо Україна переможе у війні, то президенту Володимиру Зеленському будуть зводити пам’ятники.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Роман Костенко в інтерв’ю проєкту "Є питання" заявив, що президент має прямо звернутися до громадян і пояснити реальність. За його словами, слід зосередитися не на політичних справах, а виключно на перемозі у війні.

"Потрібно виходити президенту, при всій повазі до нього, і казати: "Народ, ми або мобілізуємося, або ми програємо цю війну". І це факт, це реалії, які ми маємо собі усвідомити. Він має сказати: "Дивіться, я зараз все роблю для того, щоб перемогти в цій війні. Не другий срок, не третій срок, не якісь політичні історії", — сказав Костенко.

За словами депутата, у разі перемоги в нинішній війні роль Зеленського увійде в історію, а пам’ятники президенту могли б з’явитися на головних площах українських міст. Костенко порівняв можливий історичний статус Зеленського з постатями, подібними до Вінстона Черчилля, наголошуючи, що результат війни визначить місце українського лідера в історії.

"Якщо ми переможемо в цій війні, то пам'ятники президенту будуть стояти на основних площах нашого міста. Тому що я вважаю, це найбільша війна взагалі України в боротьбі за незалежність. Якщо ми її виграємо, питань до нашої незалежності, суверенітету не буде. Їх зараз вже нема", — говорить Костенко.

Однак для цього, за словами Костенка, необхідно приймати непопулярні рішення і працювати з максимально широким колом фахівців, а не обмежуватися вузьким колом радників. Як пояснює нардеп, лише об’єднавши всіх, хто здатен вплинути на оборону, Україна зможе використати шанс здобути перемогу у війні.

