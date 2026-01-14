Кто "слил" запись НАБУ о подкупе депутатов по делу Тимошенко: в ВР ответили

Рубрики
В Верховной Раде появилась версия, кто именно мог передать Национальному антикоррупционному бюро записи о возможном подкупе народных депутатов по делу, затронувшему лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Речь идет о материалах, которые стали основанием заявления НАБУ и САП по поводу руководителя одной из парламентских фракций.
Юлия Тимошенко. Фото из открытых источников
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждает, что ключ к появлению новых записей следует искать в предварительном антикоррупционном расследовании, где фигурировали депутаты от "Слуги народа". По данным политика, на прослушивании оказались 15 народных избранников, однако подозрения получили только пятеро.
Напомним, в конце 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении группы депутатов, систематически получавших взятки за голосование в Верховной Раде. Подозрения тогда объявили пяти нардепам, а размер неправомерной выгоды, по версии следствия, достигал от 2 до 20 тысяч долларов.
