Кто "слил" запись НАБУ о подкупе депутатов по делу Тимошенко: в ВР ответили
Кто "слил" запись НАБУ о подкупе депутатов по делу Тимошенко: в ВР ответили

Депутат Алексей Гончаренко объяснил, кто "слил" НАБУ записи о возможном подкупе депутатов по делу, касающемуся Юлии Тимошенко.

14 января 2026, 10:55
Автор:
avatar

Slava Kot

В Верховной Раде появилась версия, кто именно мог передать Национальному антикоррупционному бюро записи о возможном подкупе народных депутатов по делу, затронувшему лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Речь идет о материалах, которые стали основанием заявления НАБУ и САП по поводу руководителя одной из парламентских фракций.

Кто "слил" запись НАБУ о подкупе депутатов по делу Тимошенко: в ВР ответили

Юлия Тимошенко. Фото из открытых источников

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждает, что ключ к появлению новых записей следует искать в предварительном антикоррупционном расследовании, где фигурировали депутаты от "Слуги народа". По данным политика, на прослушивании оказались 15 народных избранников, однако подозрения получили только пятеро.

"Относительно Тимошенко и того: а кто же слил запись НАБУ о подкупе депутатов? Помните недавно было подозрение НАБУ группе нардепов от "Слуги Народа" во главе с Юрием Кисилем, главой транспортного комитета? Подозрение получило лишь 5 депутатов. По моим данным, на прослушивании поймали 15 депутатов. Куда делись другие 10? Правильно стали обличителями и активно занимаются своей новой работой", – утверждает Гончаренко.

Напомним, в конце 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении группы депутатов, систематически получавших взятки за голосование в Верховной Раде. Подозрения тогда объявили пяти нардепам, а размер неправомерной выгоды, по версии следствия, достигал от 2 до 20 тысяч долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция Тимошенко на обыски НАБУ.

Также "Комментарии" писали, что фигуранту расследования НАБУ о взятке в Верховной Раде нардепа Киселя избрали меру пресечения.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/52030
