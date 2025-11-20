Хто відмовився очолити Офіс Президента замість Єрмака

Колишня посолка України у США Оксана Маркарова не прийняла пропозицію стати керівницею Офісу президента замість Андрія Єрмака. Про це hromadske повідомило джерело у фракції "Слуга Народу", коментуючи поширені раніше заяви про можливі кадрові зміни в ОП.

Маркова відмовилася очолити Офіс президента замість Єрмака

Напередодні депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що Маркарова нібито розглядається як потенційна кандидатка на посаду очільниці ОП. Однак одразу двоє співрозмовників hromadske у монобільшості спростували цю інформацію. Один із них зазначив, що Маркарова відмовилась від пропозиції.

У фракції також наголошують, що для чинної ситуації не настільки важливо, хто може очолити ОП — головне, аби це не була людина з "бек-офісу" Міндіча або новий персонаж, залежний від неформальних центрів впливу. Деякі депутати припускають, що у разі, якщо Єрмак залишиться на посаді, у парламенті може розпочатися активний процес пошуку нової коаліції.

Питання про відставку Єрмака загострилося після появи інформації про нібито фігурування в "плівках Міндіча" людини на прізвисько "Алі-Баба", яка могла впливати на дії правоохоронних органів щодо САП і НАБУ. Частина депутатів припускає, що йдеться саме про керівника ОП. Зокрема, парламентар Федір Веніславський публічно заявив, що Єрмак має залишити посаду.

За інформацією джерел у "Слузі Народу", 20 листопада має відбутися зустріч президента Володимира Зеленського з фракцією, на якій може бути оголошено кадрові рішення — зокрема й щодо Єрмака. Водночас інші співрозмовники кажуть, що питання не обмежується зміною одного чиновника, а стосується ширшого запиту на "перезавантаження" системи управління та повернення до реальної парламентсько-президентської моделі.

В опозиційних фракціях також вважають, що відставка керівника ОП — лише частина необхідних змін. Представники "Європейської Солідарності" наголошують на потребі звільнення всього уряду і формування коаліції без впливу Офісу президента. За словами депутатів від "ЄС", ініціативу щодо відставки Кабміну підтримують також "Блок Юлії Тимошенко" та група Дмитра Разумкова, які вже збирають підписи у Верховній Раді.

