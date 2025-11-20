Олена Дума прокоментувала новину про свій візит до офісу Міндіча

Колишня керівниця АРМА Олена Дума заявила у коментарі Суспільному, що не заходила до приватної клініки DMC, яка фігурує у розслідуванні НАБУ як можливий "бек-офіс" для відмивання коштів у межах справи про корупцію в "Енергоатомі". Вона також запевнила, що не була знайома з Тимуром Міндічем, бізнесменом Іллею Цукерманом та іншими учасниками розслідування.

Олена Дума про візит біля офісу Міндіча

Заява прозвучала після публікації "Української правди", де журналісти повідомили, що Дума нібито перебувала в цій клініці у травні. Видання оприлюднило відео, на якому жінка, схожа на неї, заходить у двір медзакладу. У коментарі Суспільному колишня очільниця АРМА підтвердила, що на записі дійсно зображена вона, однак стверджує, що просто проходила повз будівлю.

У самому АРМА кілька днів тому оголосили про початок внутрішнього розслідування щодо можливого зв’язку окремих співробітників із фігурантами справи "Мідас". Нагадаємо, Дума подала у відставку 30 липня — одразу після публікації "УП" про можливе прослуховування квартири Тимура Міндіча. Улітку вона публічно підтримувала законодавчі ініціативи, які могли обмежити незалежність НАБУ та САП.

Сама екскерівниця запевняє, що не має стосунку ані до фігурантів справи, ані до діяльності клініки, яку слідство вважає одним із центрів координації корупційної схеми.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к олишня керівниця АРМА Олена Дума потрапила в об’єктив журналістів біля будівлі, яку детективи НАБУ називають "бек-офісом" групи бізнесмена Тимура Міндіча, що використовувався для відмивання коштів. Про це йдеться у новому розслідуванні журналіста Михайла Ткача для "Української правди".