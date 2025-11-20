Кто отказался возглавить Офис Президента вместо Ермака

Бывшая посолка Украины в США Оксана Маркарова не приняла предложение стать руководителем Офиса президента вместо Андрея Ермака. Об этом hromadske сообщил источник во фракции "Слуга Народа", комментируя распространенные ранее заявления о возможных кадровых изменениях в ОП.

Маркова отказалась возглавить Офис президента вместо Ермака

Накануне депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Маркарова якобы рассматривается как потенциальная кандидат на должность главы ОП. Однако сразу двое собеседников hromadske в монобольшинстве опровергли эту информацию. Один из них отметил, что Маркарова отказалась от предложения.

Во фракции также отмечают, что для действующей ситуации не столь важно, кто может возглавить ОП — главное, чтобы это не был человек из "бэк-офиса" Миндича или новый персонаж, зависимый от неформальных центров влияния. Некоторые депутаты предполагают, что в случае, если Ермак останется в должности, в парламенте может начаться активный процесс поиска новой коалиции.

Вопрос об отставке Ермака обострился после появления информации о якобы фигурировании в "пленках Миндича" человека по прозвищу "Али-Баба", который мог влиять на действия правоохранительных органов по САП и НАБУ. Часть депутатов предполагает, что речь идет именно о руководителе ОП. В частности, парламентарий Федор Вениславский публично заявил, что Ермак должен покинуть пост.

По информации источников в "Слуге Народа", 20 ноября должна состояться встреча президента Владимира Зеленского с фракцией, на которой могут быть объявлены кадровые решения — в том числе и по Ермаку. В то же время, другие собеседники говорят, что вопрос не ограничивается сменой одного чиновника, а касается более широкого запроса на "перезагрузку" системы управления и возвращения к реальной парламентско-президентской модели.

В оппозиционных фракциях также считают, что отставка руководителя ОП только часть необходимых изменений. Представители "Европейской Солидарности" отмечают необходимость увольнения всего правительства и формирования коалиции без влияния Офиса президента. По словам депутатов от "ЕС", инициативу по отставке Кабмина поддерживают также "Блок Юлии Тимошенко" и группа Дмитрия Разумкова, которые уже собирают подписи в Верховной Раде.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывшая руководительница АРМА Елена Дума заявила в комментарии Общественному, что не заходила в частную клинику DMC, которая фигурирует в расследовании НАБУ как возможный "бэк-офис" для отмывания средств в рамках дела о коррупции в "Энергоатоме". Она также заверила, что не знакома с Тимуром Миндичем, бизнесменом Ильей Цукерманом и другими участниками расследования.