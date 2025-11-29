Кто станет новым главой ОП: ожидать ли перезагрузки Кабмина

После отставки главы Офиса президента Андрея Ермака в сети активно обсуждают, кто может стать новым руководителем ОП. В частности, звучат предположения, что премьер Юлия Свириденко может возглавить ОП, а ее место займет Михаил Федоров – первый вице-премьер и министр цифровой трансформации. Кто сегодня кажется самым вероятным претендентом на должность главы ОП? Какие перестановки это может повлечь в Кабмине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Офис президента. Фото: из открытых источников

Зеленскому нужен, кто поможет удержать власть в момент наибольшей турбулентности

Политолог Владимир Цибулько отметил, что после отставки Андрея Ермака Банковая зашла в фазу большой перегруппировки. В сети уже крутятся фамилии возможных преемников – и каждая из них означает свою модель власти.

"Юлия Свириденко – вариант “управляемого технократа”, позволяющий Зеленскому сохранить контроль, но влечет за собой полную ревизию Кабмина: ее переход в ОПУ якобы открывает дверь для Михаила Федорова на должность премьера. Это ставка на внутреннюю стабильность и цифровую вертикаль. Сергей Кислица – сигнал Западу, что Банковая переходит в дипломатический режим выживания: больше международного лоббирования, меньше иллюзий о скорой победе. Павел Палиса – ставка на военный менеджмент и жесткую модель безопасности. Такой выбор означал бы, что Зеленский готовится к долгой войне и хочет иметь у себя человека с доверием армии", – отметил эксперт.

Если же говорить о том, кто вероятнейший претендент на пост нового главы ОП, то Владимир Цибулько говорит, что вероятно тот, кто позволит Зеленскому удержать власть в момент наибольшей турбулентности. Но главный вопрос не фамилия, а то, решится ли президент восстановить конституционный строй и вернуть роль правительства и парламента. Без этого любая рокировка – лишь перестановка стульев в турбулентном самолете, заметил политолог.

Зеленский не будет долго тянуть с новым руководителем ОП

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович так прокомментировал ситуацию:

"На самом деле сегодня называют многие кандидатуры на должность главы Офиса президента. Это и Буданов, и Малюк, и Шмыгаль, и Свириденко, и Павел Палиса, являющийся заместителем главы Офиса президента. Любая кандидатура имеет как свои плюсы, так и минусы. В случае Свириденко главный минус состоит в том, что, во-первых, нужно переформатировать Кабмин, а, во-вторых, это человек Ермака и, если она возглавит Офис президента, это породит целый ряд заявлений и слухов о том, что Ермак на самом деле никуда не ушел, а просто отошел в сторону, но продолжает руководить продессами. По Шмыгалю тоже есть свой вопрос, потому что нужно искать нового министра обороны, но таким министром может стать как раз Михаил Федоров. По крайней мере, такие слухи ходили раньше".

Что касается возможности возглавить ОП Буданову или Малюку, то Игорь Рейтерович говорит, что главный вопрос возникает в том, а, зачем им это нужно? Они имеют очень хорошие и правильные должности, на которых они эффективны и имеют успехи. Идти собственно сейчас на должность главы Офиса президента без шансов делать, например, какую-то политическую карьеру и, учитывая токсичность вообще этой должности – для них явно не лучший вариант.

"Вот Павел Палиса мог бы быть неплохим с технологической точки зрения вариантом для Зеленского, поскольку он военный, уже имеющий соответствующий опыт, в том числе ведения переговоров с американской делегацией по завершению войны и самое главное – у него едва ли не безупречная репутация. Для Зеленского этот вариант технологически и информационно был бы приемлемым. С другой стороны, я не исключаю, что в последний момент появится какая-нибудь другая кандидатура человека вообще достаточно далекого от политических процессов и Зеленский сделает ставку на такую техническую сторону работы своей канцелярии. И очевидно, что новый руководитель, по крайней мере, на первом этапе и близко не будет иметь такого влияния, как Ермак. Как будет посмотрим в ближайшее время. Зеленский тянуть не будет, потому что ему нужно и организовывать работу и искать человека, который сможет это сделать и возьмет на себя часть стоящих перед президентом задач", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Читайте на портале "Комментарии" — действительно ли после отставки Ермака в Раде будет новая коалиция: что говорят в Слуге народа.



