Кто станет новым главой Офиса президента после увольнения Ермака: главные кандидаты

После расследования НАБУ по коррупции в "Энергоатоме" и обысков у Андрея Ермака, руководитель Офиса президента подал в отставку. Президент Владимир Зеленский одобрил ее и объявил о полной "перезагрузке" института, пообещав назначить нового главу ОП. На фоне кадровых перемен во властных кругах появилось несколько имен, которые могут претендовать на замену Ермаку.

Кто будет новым руководителем Офиса Президента после увольнения Андрея Ермака

Кто может возглавить Офис президента вместо Ермака. Главные кандидаты на нового главу ОП.

Оксана Маркарова

Народный депутат Алексей Гончаренко предположил, что преемницей Ермака может стать бывшая министерша финансов и экс-посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Возможным кандидатом взамен Андрею Ермаку является Оксана Маркарова", — написал Гончаренко.

Однако источники, приближенные к ОП, уверяют, что ее кандидатуру всерьез не рассматривают. По информации издания "Цензор.НЕТ", Маркарова по возвращении в Украину отказалась от ряда высоких должностей, мотивируя это усталостью от государственной службы.

Юлия Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко также фигурирует среди возможных претенденток на кресло новой главы ОП. Волонтер и член Общественного антикоррупционного совета МОУ Дана Яровая заявила, что во властных кабинетах рассматривают именно ее как будущую преемницу Ермака.

"Известия с полей. Ермак – фиктивная отставка. Федоров – премьер министр. Свириденко – глава Офиса президента", – заявила Яровая.

Ирина Мудрая

Среди потенциальных кандидатов на главу ОП вместо Ермака также вспоминают заместитель руководителя Офиса президента Ирину Мудру. Издание "Коммерсант" со ссылкой на внефракционного политика отметило, что ее фамилию обсуждают кулуарно.

Мудра слухи возражает. В интервью "Бабелю" чиновник подчеркнула, что никаких официальных предложений не получала.

"Я уже столько раз читала о каких-то моих назначениях — то послом, то министром, то генеральным прокурором, то куда-то в НБУ. Если серьезно, мне такое предложение не поступало. Если бы оно поступило, я бы его рассмотрела", — сказала Мудра.

Кто именно возглавит Офис президента вместо Ермака официально станет известен после соответствующего указа от Владимира Зеленского.

