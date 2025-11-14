"Головна проблема не в корупції": Портников назвав головну біду в Україні

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников прокоментував операцію "Мідас", яка спричинила масштабну дискусію про рівень корупції та реальний стан державного управління в Україні. На його думку, ключова загроза полягає не лише у фактах зловживань посадовців, а в появі паралельної, неформальної системи ухвалення рішень, своєрідної тіньової держави.

Віталій Портников. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що корупційні прояви в Україні стали можливими через монополізацію влади та заміну досвідченої політичної еліти людьми без належних компетенцій. Портников наголошує, що значна частина відповідальності лежить і на суспільстві, яке у 2019 році підтримало "експеримент з непрофесіоналами".

За його словами, коли країною керують непрофесійно, королевою цієї країни стає корупція.

"Коли президенту України доводиться шукати людей, яким він може довіряти, не серед професіоналів з політики чи підприємництва, тому що вони просто йому невідомі. А серед людей поруч, з якими він знаходився у довгі роки своєї телевізійної кар'єри, то, звичайно, це все лотерея", — заявив Портников.

За його словами, корупція посадових осіб існує в усіх країнах, від США до Польщі. Як приклад Портников зауважує, що колишній генеральний прокурор Польщі зараз ховається від правосуддя в Угорщині, а колишній президент Франції шукає можливості знову не потрапити до в'язниці.

Однак політичний оглядач звернув увагу на ключову суперечність, що високопосадовці, допущені до державної таємниці й відповідальні за енергетику, безпеку та оборону, фактично підпорядковувалися людині без офіційних повноважень. Йдеться про Тимура Міндіча, бізнесмена та давнього партнера Зеленського зі сфери телебачення, якого журналіст порівнює з персонажем, що раптово отримав доступ до всього.

"А Міндіч? Хто це взагалі такий? Це просто бізнесюк, який просто має акції однієї з шоустудій. Це ніхто і звати його ніяк. Карлсон, який тепер вже не живе на даху в офісі президента. Чому ці посадові особи дослухалися до Міндіча? Обговорювали з ним кеш. Розумієте, не корупція — головна небезпека. Ми не бачимо, що відбувається насправді, а це створення тіньової держави", — зауважив журналіст.

Портников порівнює це з "тіньовим флотом" Росії, який працює паралельно з офіційною системою. За його словами, в Україні формується "тіньова держава", що ухвалює ключові рішення поза межами парламенту й уряду. За його словами, у цьому головна проблема.

