"Главная проблема не в коррупции": Портников назвал главную беду в Украине

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников прокомментировал операцию "Мидас", которая повлекла за собой масштабную дискуссию об уровне коррупции и реальном состоянии государственного управления в Украине. По его мнению, ключевая угроза заключается не только в фактах злоупотреблений чиновников, но и в появлении параллельной, неформальной системы принятия решений, своеобразного теневого государства.

Виталий Портников. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что коррупционные проявления в Украине стали возможны через монополизацию власти и замену опытной политической элиты людьми без надлежащих компетенций. Портников отмечает, что значительная часть ответственности лежит и на обществе, которое в 2019 году поддержало "эксперимент с непрофессионалами".

По его словам, когда страной управляют непрофессионально, королевой этой страны становится коррупция.

"Когда президенту Украины приходится искать людей, которым он может доверять, не среди профессионалов по политике или предпринимательству, потому что они просто ему неизвестны. А среди людей рядом, с которыми он находился в долгие годы своей телевизионной карьеры, то конечно это все лотерея", — заявил Портников.

По его словам, коррупция должностных лиц существует во всех странах, от США до Польши. В качестве примера Портников отмечает, что бывший генеральный прокурор Польши сейчас скрывается от правосудия в Венгрии, а бывший президент Франции ищет возможности снова не попасть в тюрьму.

Однако политический обозреватель обратил внимание на ключевое противоречие, что чиновники, допущенные к государственной тайне и ответственные за энергетику, безопасность и оборону, фактически подчинялись человеку без официальных полномочий. Речь идет о Тимуре Миндиче, бизнесмене и давнем партнере Зеленском из сферы телевидения, которого журналист сравнивает с персонажем, внезапно получившим доступ ко всему.

"А Миндич? Кто это вообще такой? Это просто бизнесмен, у которого просто есть акции одной из шоустудий. Это никто и зовут его никак. Карлсон, который теперь уже не живет на крыше в офисе президента. Почему эти должностные лица прислушались к Миндичу? Обсуждали с ним кэш. Понимаете, не коррупция – главная опасность. Мы не видим, что происходит в действительности, а это создание теневого государства", — заметил журналист.

Портников сравнивает это с "теневым флотом" России, работающим параллельно с официальной системой. По его словам, в Украине формируется "теневое государство", принимающее ключевые решения вне парламента и правительства. По его словам, в этом главная проблема.

