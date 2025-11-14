"Главная проблема не в коррупции": Портников назвал главную беду в Украине

Рубрики
Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников прокомментировал операцию "Мидас", которая повлекла за собой масштабную дискуссию об уровне коррупции и реальном состоянии государственного управления в Украине. По его мнению, ключевая угроза заключается не только в фактах злоупотреблений чиновников, но и в появлении параллельной, неформальной системы принятия решений, своеобразного теневого государства.
Виталий Портников. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что коррупционные проявления в Украине стали возможны через монополизацию власти и замену опытной политической элиты людьми без надлежащих компетенций. Портников отмечает, что значительная часть ответственности лежит и на обществе, которое в 2019 году поддержало "эксперимент с непрофессионалами".
По его словам, когда страной управляют непрофессионально, королевой этой страны становится коррупция.
По его словам, коррупция должностных лиц существует во всех странах, от США до Польши. В качестве примера Портников отмечает, что бывший генеральный прокурор Польши сейчас скрывается от правосудия в Венгрии, а бывший президент Франции ищет возможности снова не попасть в тюрьму.
Однако политический обозреватель обратил внимание на ключевое противоречие, что чиновники, допущенные к государственной тайне и ответственные за энергетику, безопасность и оборону, фактически подчинялись человеку без официальных полномочий. Речь идет о Тимуре Миндиче, бизнесмене и давнем партнере Зеленском из сферы телевидения, которого журналист сравнивает с персонажем, внезапно получившим доступ ко всему.
Портников сравнивает это с "теневым флотом" России, работающим параллельно с официальной системой. По его словам, в Украине формируется "теневое государство", принимающее ключевые решения вне парламента и правительства. По его словам, в этом главная проблема.
