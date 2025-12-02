Фракция "Слуга народа" сыпется: в Раде рассказали о катастрофической ситуации

В "Слуге народа" назрел кризис — нардепов просят не выходить из фракции.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

О критической ситуации рассказал народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, вчера (1 декабря, — ред.) на фракции Давид (Давид Арахамия, глава фракции "Слуга Народа" — ред.), в присущей ему манере, случайно выдал, кажется, очень важную историю по Коалиции.

"Отвечая на вопросы депутатов, он сказал, что очень просит до конца сессии (это 04.02.2026) не выходить из фракции и не складывать мандат. И выдал, что уже есть заявления ряда народных депутатов из "Слуг" как на выход, так и вообще на сложение мандата", — рассказал нардеп.

По его словам, на уточняющий вопрос почему именно "до февраля 2026?", он привязал трек мирных переговоров и объяснил, что нужно демонстрировать единство хотя бы перед партнерами.

"И вот тут я прям убежден, что это очередная басня для "Слуг" выдумана Давидом за минуту до вопроса. Просто я ее слышал год назад. На самом деле в "Слуге" просто 229 человек, и это точно соответствует действительности, что уже ряд мажоритарщиков пытались подать заявления не только о выходе, но и о сложении мандата. Плюс, ряд списочников хотят уйти из Рады, и если просто готовы выйти из фракции. Несмотря на риск утраты мандата по императивному. Что, хоть и временно, тоже уменьшит количество депутатов в "Слуге", — отметил народный депутат.

Политик объяснил, поэтому, когда остается только четыре голоса запаса на Коалицию, то держат всех оставшийся из мажоритарщиков под любым предлогом. Вот сейчас этот мирный трек придумали до февраля, объяснил политик.

