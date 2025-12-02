Фракция "Слуга народа" сыпется: в Раде рассказали о катастрофической ситуации

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В "Слуге народа" назрел кризис — нардепов просят не выходить из фракции.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
О критической ситуации рассказал народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, вчера (1 декабря, — ред.) на фракции Давид (Давид Арахамия, глава фракции "Слуга Народа" — ред.), в присущей ему манере, случайно выдал, кажется, очень важную историю по Коалиции.
По его словам, на уточняющий вопрос почему именно "до февраля 2026?", он привязал трек мирных переговоров и объяснил, что нужно демонстрировать единство хотя бы перед партнерами.
Политик объяснил, поэтому, когда остается только четыре голоса запаса на Коалицию, то держат всех оставшийся из мажоритарщиков под любым предлогом. Вот сейчас этот мирный трек придумали до февраля, объяснил политик.
