Єрмак звільнився за день до переговорів у США: як це вплине на переговори

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак подав у відставку за день до запланованої поїздки до Маямі, де мали відбутися переговори з командою президента США Дональда Трампа щодо мирного плану для України.

Андрій Єрмак (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє Axios із посиланням на українських чиновників.

Очікувалося, що Єрмак разом із кількома радниками президента Володимира Зеленського приїде до Маямі цими вихідними та проведе зустрічі з представниками Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Єрмак очолював українську переговорну групу щодо мирного врегулювання з Росією. Минулі вихідні він перебував у Женеві, де обговорював мирний план із делегацією США на чолі з сенатором Марко Рубіо.

За даними українських чиновників, метою поїздки було досягти узгодженої позиції між Україною та США перед тим, як Віткофф і Кушнер вирушать до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Водночас один із українських посадовців наголосив, що хоча відставка Єрмака ставить самі переговори під питання, вона не вплине на позицію України щодо припинення війни, яку визначив президент Зеленський.

