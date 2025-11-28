logo

BTC/USD

91165

ETH/USD

3050.49

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Ермак уволился за день до переговоров в США: как это повлияет на переговоры
commentss НОВОСТИ Все новости

Ермак уволился за день до переговоров в США: как это повлияет на переговоры

Андрей Ермак подал в отставку за день до поездки в Майами для переговоров с командой Трампа по мирному плану.

28 ноября 2025, 21:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку за день до запланированной поездки в Майами, где должны состояться переговоры с командой президента США Дональда Трампа по мирному плану для Украины.

Ермак уволился за день до переговоров в США: как это повлияет на переговоры

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинских чиновников.

Ожидалось, что Ермак вместе с несколькими советниками президента Владимира Зеленского приедет в Майами в эти выходные и проведет встречи с представителями Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Ермак возглавлял украинскую переговорную группу по мирному урегулированию с Россией. В минувшие выходные он находился в Женеве, где обсуждал мирный план с делегацией США во главе с сенатором Марко Рубио.

По данным украинских чиновников, целью поездки было достичь согласованной позиции между Украиной и США перед тем, как Виткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время, один из украинских чиновников отметил, что хотя отставка Ермака ставит сами переговоры под вопрос, она не повлияет на позицию Украины относительно прекращения войны, которую определил президент Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после расследования НАБУ по коррупции в "Энергоатоме" и обысков у Андрея Ермака, руководитель Офиса президента подал в отставку. Президент Владимир Зеленский одобрил ее и объявил о полной "перезагрузке" института, пообещав назначить нового главу ОП. На фоне кадровых перемен во властных кругах появилось несколько имен, которые могут претендовать на замену Ермаку. Кто может возглавить офис президента вместо Ермака. Главные кандидаты на нового главу ОП – читайте в материале дальше.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2025/11/28/zelensky-chief-staff-yermak-resign-scandal-corruption
Теги:

Новости

Все новости