Ермак уволился за день до переговоров в США: как это повлияет на переговоры

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку за день до запланированной поездки в Майами, где должны состояться переговоры с командой президента США Дональда Трампа по мирному плану для Украины.

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинских чиновников.

Ожидалось, что Ермак вместе с несколькими советниками президента Владимира Зеленского приедет в Майами в эти выходные и проведет встречи с представителями Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Ермак возглавлял украинскую переговорную группу по мирному урегулированию с Россией. В минувшие выходные он находился в Женеве, где обсуждал мирный план с делегацией США во главе с сенатором Марко Рубио.

По данным украинских чиновников, целью поездки было достичь согласованной позиции между Украиной и США перед тем, как Виткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время, один из украинских чиновников отметил, что хотя отставка Ермака ставит сами переговоры под вопрос, она не повлияет на позицию Украины относительно прекращения войны, которую определил президент Зеленский.

