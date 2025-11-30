Єрмак знов в Офісі Президента

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Андрій Єрмак минулої суботи, 29 листопада, відвідав Офіс Президента попри недавнє звільнення. За його даними, Єрмак перебував там не тільки щоб забрати особисті речі — він провів значний час на четвертому поверсі, де розташовується робочий поверх Президента.

Єрмак в Офісі Президента

Железняк зазначає, що достеменно невідомо, чим саме займався Єрмак під час цього візиту, однак джерела підтверджують його особисту розмову із Зеленським тет-а-тет. Це підживлює дві суперечливі версії: чи то колишній голова ОП приїхав владнати конфлікт після емоційної сварки, чи це продовження сценарію, у якому Єрмак зберігатиме свій неформальний вплив навіть без посади.

Показово, що після візиту з’явився публічний коментар Єрмака про те, що "вони досі друзі". Железняк вважає, що розв’язка ситуації стане очевиднішою після кадрових рішень. Зокрема, він називає можливе звільнення Дмитра Кулеби одним із ключових індикаторів реальних змін.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Нардеп Ярослав Железняк звернув увагу на суперечливі оцінки довкола гучного звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента. За його словами, у політичному середовищі циркулюють дві протилежні версії подій.

Перша версія стверджує, що між Зеленським та Єрмаком дійсно відбувся гострий емоційний конфлікт. У різних джерелах описують суперечку як "нестямний" стан Єрмака (про це писав The Economist) або навіть "скандал зі сльозами та докорами" (за даними Дзеркала тижня). Після цього з’явилися повідомлення про серію смс журналістам із натяками, що Єрмак нібито "йде на фронт". Співрозмовники Железняка також підтверджують, що момент звільнення відбувався у вкрай напруженій атмосфері. Друга версія, навпаки, припускає, що вся драматичність — лише частина політичної гри. Згідно з цією точкою зору, Єрмак і надалі залишатиметься у близькому контакті з Президентом та продовжить впливати на державні рішення, хоча й без офіційної посади.

