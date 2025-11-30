logo_ukra

BTC/USD

91070

ETH/USD

3004.38

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Чи насправді Зеленський та Єрмак перебувають в конфлікті
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи насправді Зеленський та Єрмак перебувають в конфлікті

У політичних колах триває активне обговорення того, що насправді сталося між Президентом Зеленським та Андрієм Єрмаком перед його звільненням — конфлікт чи добре розіграна вистава

30 листопада 2025, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Нардеп Ярослав Железняк звернув увагу на суперечливі оцінки довкола гучного звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента. За його словами, у політичному середовищі циркулюють дві протилежні версії подій.

Чи насправді Зеленський та Єрмак перебувають в конфлікті

Зеленський та Єрмак

Перша версія стверджує, що між Зеленським та Єрмаком дійсно відбувся гострий емоційний конфлікт. У різних джерелах описують суперечку як "нестямний" стан Єрмака (про це писав The Economist) або навіть "скандал зі сльозами та докорами" (за даними Дзеркала тижня). Після цього з’явилися повідомлення про серію смс журналістам із натяками, що Єрмак нібито "йде на фронт". Співрозмовники Железняка також підтверджують, що момент звільнення відбувався у вкрай напруженій атмосфері.

Друга версія, навпаки, припускає, що вся драматичність — лише частина політичної гри. Згідно з цією точкою зору, Єрмак і надалі залишатиметься у близькому контакті з Президентом та продовжить впливати на державні рішення, хоча й без офіційної посади.

Железняк зазначає, що ситуація стане зрозумілішою після того, як будуть ухвалені кадрові рішення щодо людей із найближчого оточення Єрмака. Саме ці звільнення можуть показати, чи був розрив реальним, чи лише публічним жестом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент Володимир Зеленський повідомив про призначення Оксани Маркарової своїм радником з питань відбудови та інвестиційної політики. На цій посаді вона консультуватиме щодо покращення бізнес-клімату, зміцнення фінансової стійкості України та залучення нових інвестицій.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/yzheleznyak/15293
Теги:

Новини

Всі новини