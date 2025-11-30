Чи насправді Зеленський та Єрмак перебувають в конфлікті

Нардеп Ярослав Железняк звернув увагу на суперечливі оцінки довкола гучного звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента. За його словами, у політичному середовищі циркулюють дві протилежні версії подій.

Зеленський та Єрмак

Перша версія стверджує, що між Зеленським та Єрмаком дійсно відбувся гострий емоційний конфлікт. У різних джерелах описують суперечку як "нестямний" стан Єрмака (про це писав The Economist) або навіть "скандал зі сльозами та докорами" (за даними Дзеркала тижня). Після цього з’явилися повідомлення про серію смс журналістам із натяками, що Єрмак нібито "йде на фронт". Співрозмовники Железняка також підтверджують, що момент звільнення відбувався у вкрай напруженій атмосфері.

Друга версія, навпаки, припускає, що вся драматичність — лише частина політичної гри. Згідно з цією точкою зору, Єрмак і надалі залишатиметься у близькому контакті з Президентом та продовжить впливати на державні рішення, хоча й без офіційної посади.

Железняк зазначає, що ситуація стане зрозумілішою після того, як будуть ухвалені кадрові рішення щодо людей із найближчого оточення Єрмака. Саме ці звільнення можуть показати, чи був розрив реальним, чи лише публічним жестом.

