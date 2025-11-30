Ермак снова в Офисе Президента

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Андрей Ермак в минувшую субботу, 29 ноября, посетил Офис Президента, несмотря на недавнее увольнение. По его данным, Ермак находился там не только, чтобы забрать личные вещи — он провел значительное время на четвертом этаже, где находится рабочий этаж Президента.

Ермак в Офисе Президента

Железняк отмечает, что доподлинно неизвестно, чем именно занимался Ермак во время этого визита, однако источники подтверждают его личный разговор с Зеленским тет-а-тет. Это подпитывает две противоречивые версии: будь то бывший глава ОП приехал разрешить конфликт после эмоциональной ссоры или это продолжение сценария, в котором Ермак будет сохранять свое неформальное влияние даже без должности.

Примечательно, что после визита появился публичный комментарий Ермака о том, что "они до сих пор друзья". Железняк считает, что развязка ситуации станет более очевидной после кадровых решений. В частности, он называет возможное увольнение Дмитрия Кулебы одним из ключевых индикаторов реальных изменений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Нардеп Ярослав Железняк обратил внимание на противоречивые оценки вокруг громкого увольнения Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента. По его словам, в политической среде циркулируют две противоположные версии событий.

Первая версия утверждает, что между Зеленским и Ермаком действительно произошел острый эмоциональный конфликт. В разных источниках описывают спор как "немощное" состояние Ермака (об этом писал The Economist) или даже "скандал со слезами и упреками" (по данным Зеркала недели). После этого появились сообщения о серии смс журналистам с намеками, что Ермак якобы "уходит на фронт". Собеседники Железняка также подтверждают, что момент увольнения происходил в крайне напряженной атмосфере. Вторая версия, напротив, предполагает, что вся драматичность лишь часть политической игры. Согласно этой точке зрения, Ермак и дальше будет оставаться в близком контакте с Президентом и продолжит влиять на государственные решения, хотя и без официальной должности.

