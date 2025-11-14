Єрмак розкрив карти: чому Зеленський не може бути причетним до корупції в енергетиці

Глава української держави Володимир Зеленський не причетний до корупції в енергетичній сфері. Таку заяву в інтерв'ю Politico зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

"Президент України Володимир Зеленський є "дуже принциповою людиною" та "не корумпованою"", — заявив глава президентської канцелярії.

На його думку, президент України має бути поза підозрою, адже саме він "оголосив боротьбу" з корупцією та дозволив проводити "абсолютно вільні розслідування", мовляв, це доводить, що антикорупційні органи є "незалежними та дієвими".

Водночас Андрій Єрмак припустив, що "деякі політичні сили використовують" антикорупційні розслідування для дискредитації українського керівництва, а безпідставні звинувачення, які руйнують репутацію, можуть статися з будь-яким.

Читайте також на порталі "Коментарі" — рішення РНБО про застосування санкцій проти Міндіча та Цукермана насправді може суттєво ускладнити чи навіть унеможливити їхню екстрадицію в Україну. Зрозуміло, що це зроблено свідомо. Про це розповів нардеп Микола Княжицький.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський, коментуючи викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці, заявив, що якісь результативні дії проти корупції дуже потрібні. Сьогодні ж з'явилося рішення Кабміну щодо усунення одного із фігурантів справи Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Про рішення повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Чи достатньою є реакція влади на резонансну справу? Якою є ймовірність того, що Банкова погодиться відправити уряд у відставку, як того вимагає опозиція? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.