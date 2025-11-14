Глава украинского государства Владимир Зеленский точно не причастен к коррупции в энергетической сфере. Такое заявление в интервью Politico сделал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

"Президент Украины Владимир Зеленский является "очень принципиальным человеком" и "не коррумпированным"", — заявил глава президентской канцелярии.

По его мнению, президент Украины должен быть вне подозрений, ведь именно он "объявил борьбу" с коррупцией и позволил проводить "абсолютно свободные расследования", мол, это доказывает, что антикоррупционные органы являются "независимыми и действенными".

В то же время Андрей Ермак допустил, что "некоторые политические силы используют" антикоррупционные расследования для дискредитации украинского руководства, а безосновательные обвинения, разрушающие репутацию, могут "случиться с любым".

