Почему для ОП патовая ситуация после скандала в энергетике: отправят ли Кабмин в отставку

Ситуация с энергетическим скандалом в Украине выглядит таким образом, что вероятно Банковая намеревалась тянуть до последнего по освобождению фигурантов – находящихся непосредственно на должностях. Среди таких из того списка, что известно сейчас это Герман Галущенко. Все остальные не на должностях и отставка Галущенко, вероятно, для Офиса президента и для Кабмина была непростой, потому что это фактически признание того, что Галущенко фигурирует в скандале, что он привлечен будет к ответственности. Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Коррупционный скандал в энергетике

"Я не исключаю, что Галущенко рано или поздно будет вручено также подозрение. Он сам заявил, что будет в судах, но это фактически признание того, что в действующей властной команде, сейчас мы не говорим о Чернышеве и предшественниках, был человек, замешанный в этих коррупционных сделках. Теперь для оппозиции это будет дополнительным поводом говорить о том, почему правительство не предупредило это, как проводилась проверка кандидатов и так далее, ведь Галущенко работал в должности министра энергетики еще до того, как его назначили на должность министра юстиции. Следующим шагом, конечно, будет давление оппозиции об отставке всего правительства. Я этого не исключаю, и это в логике политических процессов так и есть. Тем более что нынешний коррупционный скандал, если бы там не хотел Офис президента, но непременно коснется и репутации действующего президента Владимира Зеленского", – отметил эксперт.

Валерий Клочок отмечает, что он лично не сомневается, что будет ответная реакция с Запада. Пока что партнеры, конечно, наблюдают и так будет происходить до недели, но потом это все проявится.

"Западная пресса многое сообщает о таких случаях. Я уже не говорю о России, которая просто кишит этими сообщениями. Поэтому вероятность отставки правительства очень высока. Но тут сразу возникает следующий вопрос: если Зеленский соглашается на отставку, каким будет следующее правительство?", – задается вопросом эксперт.

Он продолжает, точно можно сказать, что это не будет правительство национального единства, доверия, еще кого-то или чего-то, на чем, собственно, настаивает оппозиция. Это будет правительство условно технократов, где будут новые лица, кого возможно подыщут, но за такой новый состав правительства будет сложно найти голоса в парламенте. Поэтому для Банковой это действительно патовая ситуация. И в то же время это очень хорошая история для оппозиции, которая будет давить в дальнейшем на президента.

