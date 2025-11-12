Почему для ОП патовая ситуация после скандала в энергетике: отправят ли Кабмин в отставку

Рубрики
Кравцев Сергей
Ситуация с энергетическим скандалом в Украине выглядит таким образом, что вероятно Банковая намеревалась тянуть до последнего по освобождению фигурантов – находящихся непосредственно на должностях. Среди таких из того списка, что известно сейчас это Герман Галущенко. Все остальные не на должностях и отставка Галущенко, вероятно, для Офиса президента и для Кабмина была непростой, потому что это фактически признание того, что Галущенко фигурирует в скандале, что он привлечен будет к ответственности. Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
Коррупционный скандал в энергетике
Валерий Клочок отмечает, что он лично не сомневается, что будет ответная реакция с Запада. Пока что партнеры, конечно, наблюдают и так будет происходить до недели, но потом это все проявится.
Он продолжает, точно можно сказать, что это не будет правительство национального единства, доверия, еще кого-то или чего-то, на чем, собственно, настаивает оппозиция. Это будет правительство условно технократов, где будут новые лица, кого возможно подыщут, но за такой новый состав правительства будет сложно найти голоса в парламенте. Поэтому для Банковой это действительно патовая ситуация. И в то же время это очень хорошая история для оппозиции, которая будет давить в дальнейшем на президента.
