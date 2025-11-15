Експерт: Офіс президента «риє» під Буданова

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
З боку Офісу президента готуються чергові спроби дискредитації начальника ГУР Кирила Буданова. Про це повідомляє політичний експерт Володимир Цибулько у своєму дописі на Facebook.
Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел
Політолог пояснює, йдеться про цілеспрямований пошук компромату та планування інформаційних атак, щоб створити передумови для усунення Буданова з посади.
Володимир Цибулько зазначає, що однією з тем для нової інформаційної атаки може стати імпорт озброєнь та діяльність компаній, що працюють у сфері оборонних технологій.
Він додає, що мова може йти про спроби нагадати про попередні скандали або створити нові інформаційні приводи.
Володимир Цибулько також припускає, що увагу можуть переключити й на людей з кола спілкування керівника ГУР.
Водночас він наголошує, що головною метою цих кроків є інформаційний ефект, а не юридичні наслідки.
Також він додає, що реалізація подібних ініціатив може бути ускладнена тим, що не всі виконавці готові долучатися до них.
Читайте також на порталі "Коментарі" — втрата Покровська та Міндічгейт: чому Зеленському раптово став потрібний Буданов.