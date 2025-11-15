Експерт: Офіс президента «риє» під Буданова

З боку Офісу президента готуються чергові спроби дискредитації начальника ГУР Кирила Буданова. Про це повідомляє політичний експерт Володимир Цибулько у своєму дописі на Facebook.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Політолог пояснює, йдеться про цілеспрямований пошук компромату та планування інформаційних атак, щоб створити передумови для усунення Буданова з посади.

Володимир Цибулько зазначає, що однією з тем для нової інформаційної атаки може стати імпорт озброєнь та діяльність компаній, що працюють у сфері оборонних технологій.

"Наступний удар планують завдати по сфері імпорту озброєнь", – пише експерт.

Він додає, що мова може йти про спроби нагадати про попередні скандали або створити нові інформаційні приводи.

Володимир Цибулько також припускає, що увагу можуть переключити й на людей з кола спілкування керівника ГУР.

"Є вказівка знайти компромат на одного з народних депутатів, який має стосунок до цієї сфери. Яким саме він має бути – не уточнюється", – зазначає експерт.

Водночас він наголошує, що головною метою цих кроків є інформаційний ефект, а не юридичні наслідки.

"Мета – навіть не відкриття реальних проваджень, а широкий розголос у підконтрольних медіа", – підкреслює Цибулько.

Також він додає, що реалізація подібних ініціатив може бути ускладнена тим, що не всі виконавці готові долучатися до них.

"Навіть у спецслужбах є співробітники, які не бажають настільки відверто працювати “під замовлення”", – підсумовує експерт.

