logo

BTC/USD

96057

ETH/USD

3183.63

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Эксперт: Офис президента «роет» под Буданова
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт: Офис президента «роет» под Буданова

Политолог Владимир Цыбулько не исключает, что Банковая уже занята созданием предпосылок для отстранения Буданова от должности

15 ноября 2025, 18:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Со стороны Офиса президента готовятся очередные попытки дискредитации начальника ГУР Кирилла Буданова. Об этом сообщает политический эксперт Владимир Цыбулько в своем сообщении на Facebook.

Эксперт: Офис президента «роет» под Буданова

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Политолог объясняет, речь идет о целенаправленном поиске компромата и планировании информационных атак, чтобы создать предпосылки для отстранения Буданова от должности.

Владимир Цыбулько отмечает, что одной из тем новой информационной атаки может стать импорт вооружений и деятельность компаний, работающих в сфере оборонных технологий.

"Следующий удар планируют нанести по сфере импорта вооружений", – пишет эксперт.

Он добавляет, что речь может идти о попытках напомнить о предыдущих скандалах или создать новые информационные поводы.

Владимир Цыбулько также предполагает, что внимание могут быть переключены и на людей из круга общения руководителя ГУР.

"Есть указание найти компромат на одного из народных депутатов, имеющего отношение к этой сфере. Каким он должен быть – не уточняется", – отмечает эксперт.

В то же время, он отмечает, что главной целью этих шагов является информационный эффект, а не юридические последствия.

"Цель – даже не открытие реальных производств, а широкая огласка в подконтрольных медиа", – подчеркивает Цыбулько.

Также он добавляет, что реализация подобных инициатив может быть затруднена тем, что не все исполнители готовы присоединяться к ним.

"Даже в спецслужбах есть сотрудники, которые не желают столь откровенно работать под заказ", – заключает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — потеря Покровска и Миндичгейта: почему Зеленскому внезапно стал нужен Буданов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости