Эксперт: Офис президента «роет» под Буданова

Кравцев Сергей
Со стороны Офиса президента готовятся очередные попытки дискредитации начальника ГУР Кирилла Буданова. Об этом сообщает политический эксперт Владимир Цыбулько в своем сообщении на Facebook.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Политолог объясняет, речь идет о целенаправленном поиске компромата и планировании информационных атак, чтобы создать предпосылки для отстранения Буданова от должности.
Владимир Цыбулько отмечает, что одной из тем новой информационной атаки может стать импорт вооружений и деятельность компаний, работающих в сфере оборонных технологий.
Он добавляет, что речь может идти о попытках напомнить о предыдущих скандалах или создать новые информационные поводы.
Владимир Цыбулько также предполагает, что внимание могут быть переключены и на людей из круга общения руководителя ГУР.
В то же время, он отмечает, что главной целью этих шагов является информационный эффект, а не юридические последствия.
Также он добавляет, что реализация подобных инициатив может быть затруднена тем, что не все исполнители готовы присоединяться к ним.
