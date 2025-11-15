Эксперт: Офис президента «роет» под Буданова

Со стороны Офиса президента готовятся очередные попытки дискредитации начальника ГУР Кирилла Буданова. Об этом сообщает политический эксперт Владимир Цыбулько в своем сообщении на Facebook.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Политолог объясняет, речь идет о целенаправленном поиске компромата и планировании информационных атак, чтобы создать предпосылки для отстранения Буданова от должности.

Владимир Цыбулько отмечает, что одной из тем новой информационной атаки может стать импорт вооружений и деятельность компаний, работающих в сфере оборонных технологий.

"Следующий удар планируют нанести по сфере импорта вооружений", – пишет эксперт.

Он добавляет, что речь может идти о попытках напомнить о предыдущих скандалах или создать новые информационные поводы.

Владимир Цыбулько также предполагает, что внимание могут быть переключены и на людей из круга общения руководителя ГУР.

"Есть указание найти компромат на одного из народных депутатов, имеющего отношение к этой сфере. Каким он должен быть – не уточняется", – отмечает эксперт.

В то же время, он отмечает, что главной целью этих шагов является информационный эффект, а не юридические последствия.

"Цель – даже не открытие реальных производств, а широкая огласка в подконтрольных медиа", – подчеркивает Цыбулько.

Также он добавляет, что реализация подобных инициатив может быть затруднена тем, что не все исполнители готовы присоединяться к ним.

"Даже в спецслужбах есть сотрудники, которые не желают столь откровенно работать под заказ", – заключает эксперт.

