Екс-нардеп запропонувала Єрмаку, який зібрався на фронт, місце у своєму взводі

Колишня нардеп, а нині військовослужбовець ЗСУ Тетяна Чорновол заявила про готовність взяти колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака до свого підрозділу. Вона зазначила у себе у Facebook, якщо він справді хоче на фронт – може почати життя "звичайного бійця без минулого".

Тетяна Чорновол. Фото: із відкритих джерел

"Готова взяти Єрмака у свій взвод. Я без іронії та сарказму. Реально мені потрібні бійці, мені дуже не вистачає. Умови у мене хороші. Я бережу своїх, поважаю, кожному знаходиться робота по його здібностях. Ми маленький взвод, відрізані від всього світу, живемо лише своїми підвалами-позиціями і нашою бойовою робото, ніяких контактів і публічності. Займаємося тільки війною, ніякої політики. Тому якщо Єрмак, справді хоче на фронт і справді воювати, візьму до себе", – зазначила екс-нардеп.

За її словами, Андрій Єрмак буде звичайним бійцем без минулого. Зможе опинитися, ніби в іншому житті, як паралельній реальності. Тетяна Чорновол говорить, що може йому це влаштувати.

На думку військової, Єрмаку підійшло б нове амплуа – пілот Мавіка зі скидом, до того ж ази вивчити не важко, це не фпв. Важко професійно працювати, орієнтуватися, знати кожне дерево, знаходити ціль, скидати "білці в око", бігати за дроном, що не дотягнув.

"Тому спочатку буде другим номером споряджати дрон боєприпасом, виносити на взліт, працювати штурманом", – розповіла Тетяна Чорновол.

Читайте також на порталі "Коментарі" — колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що йде на фронт після того, як подав у відставку на тлі корупційного скандалу та слідчих дій НАБУ у його будинку. Про це колишній чиновник заявив в інтерв'ю американському виданню New York Post.

"Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я – чесна та порядна людина. Мене зганьбили, і мою гідність не захистили, незважаючи на те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського – я йду на фронт", – наголосив Єрмак.



