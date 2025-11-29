Екс-нардеп запропонувала Єрмаку, який зібрався на фронт, місце у своєму взводі

Рубрики
Кравцев Сергей
Колишня нардеп, а нині військовослужбовець ЗСУ Тетяна Чорновол заявила про готовність взяти колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака до свого підрозділу. Вона зазначила у себе у Facebook, якщо він справді хоче на фронт – може почати життя "звичайного бійця без минулого".
Тетяна Чорновол. Фото: із відкритих джерел
За її словами, Андрій Єрмак буде звичайним бійцем без минулого. Зможе опинитися, ніби в іншому житті, як паралельній реальності. Тетяна Чорновол говорить, що може йому це влаштувати.
На думку військової, Єрмаку підійшло б нове амплуа – пілот Мавіка зі скидом, до того ж ази вивчити не важко, це не фпв. Важко професійно працювати, орієнтуватися, знати кожне дерево, знаходити ціль, скидати "білці в око", бігати за дроном, що не дотягнув.
