Экс-нардеп предложила собравшемуся на фронт Ермаку место в своем взводе

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Бывший нардеп, а ныне военнослужащий ВСУ Татьяна Черновол заявила о готовности взять бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака в свое подразделение. Она отметила у себя в Facebook, если он действительно хочет на фронт – может начать жизнь "обычного бойца без прошлого".
Татьяна Чорновол. Фото: из открытых источников
По ее словам, Андрей Ермак будет обычным бойцом без прошлого. Сможет оказаться, как в другой жизни, как параллельной реальности. Татьяна Черновол говорит, что может ему это устроить.
По мнению военной, Ермаку подошло бы новое амплуа – пилот Мавика со сбросом, к тому же азы выучить не трудно, это не фпв. Трудно профессионально работать, ориентироваться, знать каждое дерево, находить цель, сбрасывать "белцы в глаз", бегать за не дотянувшим дроном.
Читайте на портале "Комментарии" — бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что идет на фронт после того, как подал в отставку на фоне коррупционного скандала и следственных действий НАБУ в его доме. Об этом бывший чиновник заявил в интервью американскому изданию New York Post.