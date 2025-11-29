Экс-нардеп предложила собравшемуся на фронт Ермаку место в своем взводе

Бывший нардеп, а ныне военнослужащий ВСУ Татьяна Черновол заявила о готовности взять бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака в свое подразделение. Она отметила у себя в Facebook, если он действительно хочет на фронт – может начать жизнь "обычного бойца без прошлого".

Татьяна Чорновол. Фото: из открытых источников

"Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. На самом деле мне нужны бойцы, мне очень не хватает. Условия у меня хорошие. Я берегу своих, уважаю, каждому находится работа по его способностям. Мы маленький взвод, отрезанный от всего мира, живем только своими подвалами-позициями и нашей боевой роботой, никаких контактов и публичности. Занимаемся только войной, никакой политики. Поэтому если Ермак действительно хочет на фронт и действительно воевать, возьму к себе", – отметила экс-нардеп.

По ее словам, Андрей Ермак будет обычным бойцом без прошлого. Сможет оказаться, как в другой жизни, как параллельной реальности. Татьяна Черновол говорит, что может ему это устроить.

По мнению военной, Ермаку подошло бы новое амплуа – пилот Мавика со сбросом, к тому же азы выучить не трудно, это не фпв. Трудно профессионально работать, ориентироваться, знать каждое дерево, находить цель, сбрасывать "белцы в глаз", бегать за не дотянувшим дроном.

"Поэтому сначала будет вторым номером снаряжать дрон боеприпасом, выносить на взлет, работать штурманом", — рассказала Татьяна Черновол.

Читайте на портале "Комментарии" — бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что идет на фронт после того, как подал в отставку на фоне коррупционного скандала и следственных действий НАБУ в его доме. Об этом бывший чиновник заявил в интервью американскому изданию New York Post.

"Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я – честный и порядочный человек. Меня опозорили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского – я иду на фронт", – подчеркнул Е.



