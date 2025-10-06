"Дуже небезпечна тенденція": у Верховній Раді розкритикували останнє рішення Зеленського

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт №11387, який передбачав адміністративну відповідальність для урядовців та інших посадовців, що ігнорують виклики до Верховної Ради. Це рішення викликало хвилю критики серед народних депутатів.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Законопроєкт №11387 передбачав штрафи для міністрів, прем’єр-міністра, керівників державних органів та інших посадовців у випадку, якщо вони без поважних причин не з’являються до парламенту на запрошення народних депутатів.

Однак президент Зеленський наклав на законопроєкт повне вето, заявивши, що такий механізм "не передбачений Конституцією" і "може порушити баланс гілок влади".

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко різко розкритикував рішення глави держави.

"Володимире Олександровичу, а ви взагалі в курсі, що в нас парламентсько-президентська республіка? Бо складається враження, що ні. Коли влада не приходить у парламент звітувати — це і є порушення балансу. Дуже небезпечна тенденція", — написав депутат у соцмережах.

Його підтримав представник "Голосу" Ярослав Железняк, який нагадав, що саме він ініціював правку про штрафи.

"Памʼятаєте законопроєкт 11387, яким Рада запровадила штрафи для міністрів і посадовців, які не приходять на виклик? Це була моя правка, проголосували ми тоді 229 голосів... Сьогодні законопроєкт повернули з повним вето. Ось вам і все що змінилося після 22 липня і відносин Рада/ Офіс", — написав Железняк.

Законопроєкт №11387 був розроблений за участі Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Після рішення Зеленського документ може бути повторно розглянутий парламентом, але для подолання президентського вето необхідно зібрати не менше 300 голосів.

