"Дуже небезпечна тенденція": у Верховній Раді розкритикували останнє рішення Зеленського

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт №11387, який передбачав адміністративну відповідальність для урядовців та інших посадовців, що ігнорують виклики до Верховної Ради. Це рішення викликало хвилю критики серед народних депутатів.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Законопроєкт №11387 передбачав штрафи для міністрів, прем’єр-міністра, керівників державних органів та інших посадовців у випадку, якщо вони без поважних причин не з’являються до парламенту на запрошення народних депутатів.
Однак президент Зеленський наклав на законопроєкт повне вето, заявивши, що такий механізм "не передбачений Конституцією" і "може порушити баланс гілок влади".
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко різко розкритикував рішення глави держави.
Його підтримав представник "Голосу" Ярослав Железняк, який нагадав, що саме він ініціював правку про штрафи.
Законопроєкт №11387 був розроблений за участі Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Після рішення Зеленського документ може бути повторно розглянутий парламентом, але для подолання президентського вето необхідно зібрати не менше 300 голосів.
