"Очень опасная тенденция": в Верховной Раде раскритиковали последнее решение Зеленского

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект №11387, который предусматривал административную ответственность для чиновников и других должностных лиц, игнорирующих вызовы в Верховную Раду. Это решение вызвало волну критики среди народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Законопроект №11387 предусматривал штрафы для министров, премьер-министра, руководителей государственных органов и других должностных лиц в случае, если они без уважительных причин не появляются в парламент по приглашению народных депутатов.

Однако президент Зеленский наложил на законопроект полное вето, заявив, что такой механизм "не предусмотрен Конституцией" и "может нарушить баланс ветвей власти".

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко подверг резкой критике решение главы государства.

"Владимир Александрович, а вы вообще в курсе, что у нас парламентско-президентская республика? Потому что создается впечатление, что нет. Когда власть не приходит в парламент отчитываться — это и есть нарушение баланса. Очень опасная тенденция", — написал депутат в соцсетях.

Его поддержал представитель "Голоса" Ярослав Железняк, напомнивший, что именно он инициировал правку о штрафах.

"Помните законопроект 11387, которым Рада ввела штрафы для министров и должностных лиц, не приходящих на вызов? Это была моя правка, проголосовали мы тогда 229 голосов... Сегодня законопроект вернули с полным вето. Вот вам и все что изменилось после 22 июля и отношений Совет/Офис", — написал Железняк.

Законопроект №11387 был разработан с участием Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. После решения Зеленского документ может быть повторно рассмотрен парламентом, но для преодоления президентского вето необходимо собрать не менее 300 голосов.

