"Очень опасная тенденция": в Верховной Раде раскритиковали последнее решение Зеленского

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект №11387, который предусматривал административную ответственность для чиновников и других должностных лиц, игнорирующих вызовы в Верховную Раду. Это решение вызвало волну критики среди народных депутатов.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Законопроект №11387 предусматривал штрафы для министров, премьер-министра, руководителей государственных органов и других должностных лиц в случае, если они без уважительных причин не появляются в парламент по приглашению народных депутатов.
Однако президент Зеленский наложил на законопроект полное вето, заявив, что такой механизм "не предусмотрен Конституцией" и "может нарушить баланс ветвей власти".
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко подверг резкой критике решение главы государства.
Его поддержал представитель "Голоса" Ярослав Железняк, напомнивший, что именно он инициировал правку о штрафах.
Законопроект №11387 был разработан с участием Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. После решения Зеленского документ может быть повторно рассмотрен парламентом, но для преодоления президентского вето необходимо собрать не менее 300 голосов.
