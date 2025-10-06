logo

Политика Украины 2025 "Очень опасная тенденция": в Верховной Раде раскритиковали последнее решение Зеленского
"Очень опасная тенденция": в Верховной Раде раскритиковали последнее решение Зеленского

Президент Зеленский наложил вето на законопроект №11387 о штрафах для министров, игнорирующих парламент. В Раде назвали это "очень опасной тенденцией".

6 октября 2025, 14:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект №11387, который предусматривал административную ответственность для чиновников и других должностных лиц, игнорирующих вызовы в Верховную Раду. Это решение вызвало волну критики среди народных депутатов.

"Очень опасная тенденция": в Верховной Раде раскритиковали последнее решение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Законопроект №11387 предусматривал штрафы для министров, премьер-министра, руководителей государственных органов и других должностных лиц в случае, если они без уважительных причин не появляются в парламент по приглашению народных депутатов.

Однако президент Зеленский наложил на законопроект полное вето, заявив, что такой механизм "не предусмотрен Конституцией" и "может нарушить баланс ветвей власти".

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко подверг резкой критике решение главы государства.

"Владимир Александрович, а вы вообще в курсе, что у нас парламентско-президентская республика? Потому что создается впечатление, что нет. Когда власть не приходит в парламент отчитываться — это и есть нарушение баланса. Очень опасная тенденция", — написал депутат в соцсетях.

Его поддержал представитель "Голоса" Ярослав Железняк, напомнивший, что именно он инициировал правку о штрафах.

"Помните законопроект 11387, которым Рада ввела штрафы для министров и должностных лиц, не приходящих на вызов? Это была моя правка, проголосовали мы тогда 229 голосов... Сегодня законопроект вернули с полным вето. Вот вам и все что изменилось после 22 июля и отношений Совет/Офис", — написал Железняк.

Законопроект №11387 был разработан с участием Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. После решения Зеленского документ может быть повторно рассмотрен парламентом, но для преодоления президентского вето необходимо собрать не менее 300 голосов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гончаренко заявил, что Зеленский "мощно лжет".

Также "Комментарии" писали, что нардепы разочаровали и разозлили Зеленского.



