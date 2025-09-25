“Українців не вийде обманювати”: Гончаренко заявив, що Зеленський “потужно бреше”

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу Fox News.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Відповідь Зеленського про ситуацію з корупцією в Україні розкритикував народний депутат України Олексій Гончаренко.

“І знову потужно. Потужно бреше Володимир Олександрович на Fox News”, — зазначив політик.

Гончаренко розповів, що ведучий прямо поставив питання: люди у світі, зокрема в США, хвилюються через корупцію в Україні, через те, куди йдуть гроші. Чому в його партії зростає невдоволення “надмірно персоналізованим стилем управління” та спробами тиснути на антикорупційні органи?

“А що відповів Зеленський? Він без жодних сумнівів заявив, що це все неправда. Мовляв, саме його партія роками захищала антикорупційну систему і голосувала за всі реформи”, — розповів народний депутат.

При цьому Гончаренко нагадав, а хіба не “Слуги” Зеленського кілька місяців тому за прямою вказівкою намагалися знищити незалежність НАБУ і САП?

“Пам’ятаєте ці голосування? Тоді систему врятували не вони, а громадяни, які вийшли на вулицю. І тепер Зеленський має нахабство розповідати, що він сам — головний захисник антикорупційних органів. Брехня має короткі ноги. Володимир Олександрович, може у вас вийде обманювати американців, але українців — ніколи”, — заявив нардеп.

Також Гончаренко навів інформації з видання The Economist, зазначив: там прямо пишуть, що українці зупинили Зеленського від зловживання владою.

“На Fox News Володимир Олександрович виступає як “головний борець з корупцією”. Але відкриваєш The Economist — і бачиш зовсім інше. Там пишуть про узурпацію влади, падіння довіри та серйозні військові й економічні проблеми… Як незручно”, — зазначив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Гончаренко заявив про цинізм влади.



