“Українців не вийде обманювати”: Гончаренко заявив, що Зеленський “потужно бреше”

Кречмаровская Наталия
Під час візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу Fox News.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Відповідь Зеленського про ситуацію з корупцією в Україні розкритикував народний депутат України Олексій Гончаренко.
Гончаренко розповів, що ведучий прямо поставив питання: люди у світі, зокрема в США, хвилюються через корупцію в Україні, через те, куди йдуть гроші. Чому в його партії зростає невдоволення “надмірно персоналізованим стилем управління” та спробами тиснути на антикорупційні органи?
При цьому Гончаренко нагадав, а хіба не “Слуги” Зеленського кілька місяців тому за прямою вказівкою намагалися знищити незалежність НАБУ і САП?
Також Гончаренко навів інформації з видання The Economist, зазначив: там прямо пишуть, що українці зупинили Зеленського від зловживання владою.
