Жена Чернышева подала иск о разделе имущества на фоне коррупционного дела
Жена Чернышева подала иск о разделе имущества на фоне коррупционного дела

Жена Алексея Чернышева подала иск о разделе имущества на фоне арестов и коррупционного дела

20 ноября 2025, 15:18
Ткачова Марія

Супруга бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева подала в суд иск о разделе общего имущества супругов. Обращение датировано 21 октября, однако внимание к нему было привлечено только сейчас, после обострения ситуации вокруг дела "пленок Миндича".

Все имущество семьи Чернышевых находится под арестом в рамках предварительного уголовного производства, где эксминистру инкриминируют получение неправомерной выгоды при работе в правительстве. Представление иска может предоставить жене добиться снятия ареста с части активов и обезопасить их от возможной конфискации в будущем.

Параллельно сам Чернышев находится под стражей по делу, связанному с "пленками Миндича". По версии следствия, он и его жена якобы участвовали в отмывании денег, полученных в результате коррупционных схем. Правоохранители продолжают собирать материалы, а вопрос по имуществу остается одним из ключевых аспектов производства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывшая посолка Украины в США Оксана Маркарова не приняла предложение стать руководительницей Офиса президента вместо Андрея Ермака. Об этом hromadske сообщил источник во фракции "Слуга Народа", комментируя распространенные ранее заявления о возможных кадровых изменениях в ОП.
Накануне депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Маркарова якобы рассматривается как потенциальная кандидат на должность главы ОП. Однако сразу двое собеседников hromadske в монобольшинстве опровергли эту информацию. Один из них отметил, что Маркарова отказалась от предложения. Во фракции также отмечают, что для действующей ситуации не столь важно, кто может возглавить ОП — главное, чтобы это не был человек из "бэк-офиса" Миндича или новый персонаж, зависимый от неформальных центров влияния. Некоторые депутаты предполагают, что в случае, если Ермак останется в должности, в парламенте может начаться активный процесс поиска новой коалиции.



Источник: https://t.me/babel/77692
