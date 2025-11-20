Жена Чернышева подала иск о разделе имущества на фоне коррупционного дела

Супруга бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева подала в суд иск о разделе общего имущества супругов. Обращение датировано 21 октября, однако внимание к нему было привлечено только сейчас, после обострения ситуации вокруг дела "пленок Миндича".

Жена Чернышева подала иск о разделе имущества

Все имущество семьи Чернышевых находится под арестом в рамках предварительного уголовного производства, где эксминистру инкриминируют получение неправомерной выгоды при работе в правительстве. Представление иска может предоставить жене добиться снятия ареста с части активов и обезопасить их от возможной конфискации в будущем.

Параллельно сам Чернышев находится под стражей по делу, связанному с "пленками Миндича". По версии следствия, он и его жена якобы участвовали в отмывании денег, полученных в результате коррупционных схем. Правоохранители продолжают собирать материалы, а вопрос по имуществу остается одним из ключевых аспектов производства.

