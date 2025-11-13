Дипломат побачив позитив у корупційному скандалі в енергетиці

Рубрики
Масштабний корупційний скандал у сфері енергетики може мати не лише негативні, а й позитивні наслідки для України, однак лише за умови швидкої та рішучої реакції держави. Про це заявив колишній посол України, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий.
Валерій Чалий. Фото з відкритих джерел
Валерій Чалий в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав, що корупційний скандал став серйозним викликом для держави, але він може перетворитися на можливість посилити Україну, якщо влада покаже реальні дії в боротьбі з корупцією.
Дипломат застеріг, що ситуація може бути використана проти України, як російською пропагандою, так і деякими політичними силами в Європі. Як наслідок Чалий вважає, що зараз потрібно діяти виважено, але активно, насамперед у сфері комунікації. За його словами, зараз особливо важлива активна інформаційна робота посольств України за кордоном, щоб уникнути політичних наслідків і зберегти довіру міжнародних партнерів.
Чалий наголосив, що ефективне вирішення скандалу стане позитивним сигналом для міжнародної спільноти. Якщо Україна зможе швидко й прозоро подолати наслідки ситуації, це покаже, що навіть у воєнних умовах держава здатна реагувати на внутрішні проблеми зріло та відповідально.
