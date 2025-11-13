Дипломат побачив позитив у корупційному скандалі в енергетиці

Масштабний корупційний скандал у сфері енергетики може мати не лише негативні, а й позитивні наслідки для України, однак лише за умови швидкої та рішучої реакції держави. Про це заявив колишній посол України, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий.

Валерій Чалий. Фото з відкритих джерел

Валерій Чалий в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав, що корупційний скандал став серйозним викликом для держави, але він може перетворитися на можливість посилити Україну, якщо влада покаже реальні дії в боротьбі з корупцією.

"Проблема не в самому скандалі, а в тому, як її його вирішать. У воюючій країні дійсно це не просто корупційна історія. Це фактично оборони й національної оборони", — наголосив Чалий.

Дипломат застеріг, що ситуація може бути використана проти України, як російською пропагандою, так і деякими політичними силами в Європі. Як наслідок Чалий вважає, що зараз потрібно діяти виважено, але активно, насамперед у сфері комунікації. За його словами, зараз особливо важлива активна інформаційна робота посольств України за кордоном, щоб уникнути політичних наслідків і зберегти довіру міжнародних партнерів.

Чалий наголосив, що ефективне вирішення скандалу стане позитивним сигналом для міжнародної спільноти. Якщо Україна зможе швидко й прозоро подолати наслідки ситуації, це покаже, що навіть у воєнних умовах держава здатна реагувати на внутрішні проблеми зріло та відповідально.

"Промовчати не вийде і потрібно показувати наратив боротьби з корупцією. Це буде великим плюсом, якщо країна в умовах війни може подолати такі виклики. Це може дуже сильно підсилити країну, якщо зробити ефективні й швидкі кроки", — підсумував Чалий.

