Дипломат увидел позитив в коррупционном скандале в энергетике
Дипломат увидел позитив в коррупционном скандале в энергетике

Дипломат Валерий Чалый заявил, что коррупционный скандал в энергетике может стать шансом для Украины укрепить государство.

13 ноября 2025, 22:25
Масштабный коррупционный скандал в сфере энергетики может иметь не только негативные, но и позитивные последствия для Украины, но только при быстрой и решительной реакции государства. Об этом заявил бывший посол Украины, глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый.

Дипломат увидел позитив в коррупционном скандале в энергетике

Валерий Чалый. Фото из открытых источников

Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо" сказал, что коррупционный скандал стал серьезным вызовом для государства, но он может превратиться в возможность усилить Украину, если власти покажут реальные действия в борьбе с коррупцией.

"Проблема не в самом скандале, а в том, как его решат. В воюющей стране действительно это не просто коррупционная история. Это фактически обороны и национальной обороны", — подчеркнул Чалый.

Дипломат предостерег, что ситуация может быть использована против Украины как российской пропагандой, так и некоторыми политическими силами в Европе. В результате Чалый считает, что сейчас нужно действовать взвешенно, но активно, прежде всего в сфере коммуникации. По его словам, сейчас особенно важна активная информационная работа посольств Украины за рубежом во избежание политических последствий и сохранить доверие международных партнеров.

Чалый подчеркнул, что эффективное разрешение скандала станет положительным сигналом для международного сообщества. Если Украина сможет быстро и прозрачно справиться с последствиями ситуации, это покажет, что даже в военных условиях государство способно реагировать на внутренние проблемы зрело и ответственно.

"Умолчать не получится и нужно показывать нарратив борьбы с коррупцией. Это будет большим плюсом, если страна в условиях войны может преодолеть такие вызовы. Это может очень сильно усилить страну, если предпринять эффективные и быстрые шаги", — подытожил Чалый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского рассказали, кто стоит за коррупционными схемами в энергетике.

Также "Комментарии" писали, что появилась реакция Германии на коррупционный скандал в Украине.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
