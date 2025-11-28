Єрмака врятувати неможливо: у Слузі народу шокували заявою

Рубрики
Нардеп фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, коментуючи обшуки НАБУ та САП у голови Офісу президента Андрія Єрмака, натякнув, що того вже не врятувати і Володимиру Зеленському правильно було б подумати про збереження власного імені. Про це політик написав у себе у Facebook.
Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел
За його словами, ще пару годин зволікань і наступне президентство як і добре ім’я Володимира Зеленського, будуть принесені в жертву спробам врятувати Андрія Єрмака.
Зазначимо, сьогодні стало відомо, що НАБУ та САП проводять обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі 28 листопада.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у НАБУ та САП офіційно підтвердили обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Там заявили, що "здійснюють слідчі дії (обшуки)". Вони санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі обіцяють оприлюднити пізніше.
Водночас журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер вважає, що обшуки вдома у Єрмака пов'язані з розслідуванням у справі "Мідас". Про це він написав у мережі Х.
Також видання "Коментарі" повідомляло – обшуки НАБУ і САП у керівника Офісу президента Андрія Єрмака, показують, що в Україні справді діють антикорупційні органи, й вони належним чином виконують свою роботу.
Таку позицію ЄС висловили речники Єврокомісії Паула Піньо та Ґійом Мерсьє.