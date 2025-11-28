Єрмака врятувати неможливо: у Слузі народу шокували заявою

Нардеп фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, коментуючи обшуки НАБУ та САП у голови Офісу президента Андрія Єрмака, натякнув, що того вже не врятувати і Володимиру Зеленському правильно було б подумати про збереження власного імені. Про це політик написав у себе у Facebook.

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

"Пару разів у своєму житті мені доводилось говорити підлеглим – я розумію, що є спокуса і можливість, що до Вашої руки щось прилипне: так ось – я не буду говорити банальні речі, забороняти заборонене і так далі, але, якщо це станеться і вилізе назовні – я не докладу найменших зусиль для Вашого порятунку, а можливо і навпаки – допоможу Вас закопати... Єрмака врятувати неможливо", – написав Богдан Яременко.

За його словами, ще пару годин зволікань і наступне президентство як і добре ім’я Володимира Зеленського, будуть принесені в жертву спробам врятувати Андрія Єрмака.

"Немає такої дружби, яка би вартувала доброго імені", – висловився нардеп.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що НАБУ та САП проводять обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі 28 листопада.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у НАБУ та САП офіційно підтвердили обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Там заявили, що "здійснюють слідчі дії (обшуки)". Вони санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі обіцяють оприлюднити пізніше.

Водночас журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер вважає, що обшуки вдома у Єрмака пов'язані з розслідуванням у справі "Мідас". Про це він написав у мережі Х.

Також видання "Коментарі" повідомляло – обшуки НАБУ і САП у керівника Офісу президента Андрія Єрмака, показують, що в Україні справді діють антикорупційні органи, й вони належним чином виконують свою роботу.

Таку позицію ЄС висловили речники Єврокомісії Паула Піньо та Ґійом Мерсьє.