Действительно ли после отставки Ермака в Раде будет новая коалиция: что говорят в Слуге народа

Предыдущие пару недель показали, что и президент, и руководство парламента, и фракции, и многие участники фракции Слуги народа считают монокоалицию ценностью, которую следует сохранить. Однако реальность такова, что когда-то она была ценностью, но сейчас вопрос в другом – существует ли она? Ведь, несмотря на формальную цифру – 228 или 229 участников фракции СН, которая позволяет заявлять, что монокоалиция существует, нардепы СН уже около двух лет не способны продемонстрировать это при голосовании. Об этом рассказал нардеп Слуги народа Богдан Яременко.

Слуга народа. Фото: из открытых источников

При этом политик подчеркнул, что дело не в командировках. Для примера нардеп привел пример работы группы Разумкова, которая не голосует с фракцией за каким-то небольшим исключением.

"Среди депутатов СН существует опасение, что в случае создания новой коалиции (композиция коалиции – тоже большая проблема) все политические и организационные вопросы будут решаться не в диалоге с ними, а между лидерами фракций. Ну, собственно то, что существует сейчас. На самом деле фракция за очень небольшим исключением никогда и не влияла на политическую повестку дня. И в этом плане я не вижу никакой разницы из-за кого это может происходить – из-за давления Банковой или из-за гиперактивности и амбициозности других политических сил", – отметил нардеп.

По его словам, единственный ответ на эту проблему – начало работы самой фракции СН, обсуждение политических вопросов, повестки дня. То есть свободу фракции легко подменить, когда депутаты эту свободу не проявляют. И невозможно, когда 228 или даже 180 депутатов принимают коллегиальное решение.

Богдан Яременко отмечает, что в реорганизации работы фракции скрыт также ответ и на проблему возвращения в конституционный порядок взаимоотношений между парламентом, президентом и правительством.

"Произнесенная президентом Зеленским в видео по поводу отставки Ермака фраза о том, что он "ожидает кандидатуры министров энергетики и юстиции" для меня прозвучала как-то так подобно "Ермак – умер, да здравствует – Ермак!!!" Это дело премьера и коалиции, а не президента получить и утвердить кандидатов на министерские должности, за исключением, конечно, министров обороны и иностранных дел", – констатировал нардеп.

